ads
الخميس 09 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط 3 اشخاص بتهمة حيازة 22 كيلو حشيش وأسلحة نارية بالقاهرة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة ونجحت قوات الشرطة فى ضبط (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا) حال تواجده بطريق (القاهرة/الإسماعيلية) ، وبحوزته (20 كيلو جرام لمخدر الحشيش- سيارة مستأجرة "بدون تراخيص").

كما تم ضبط (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة) حال تواجده بالمنطقة محل سكنه ، وبحوزته (1,250 كيلو جرام لمخدر الهيروين - ميزان حساس - سيارة ملاكى)، وضبط (عاطل، ميكانيكى "لهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الخليفة وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش- 2 فرد خرطوش - طلقات لذات العيار)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اسلحة نارية اسم الأجهزة الأمنية الأجهزة الأمنية بمديرية الهيروين الحشيش المواد المخدرة