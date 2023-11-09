ضبط 3 اشخاص بتهمة حيازة 22 كيلو حشيش وأسلحة نارية بالقاهرة

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة ونجحت قوات الشرطة فى ضبط (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا) حال تواجده بطريق (القاهرة/الإسماعيلية) ، وبحوزته (20 كيلو جرام لمخدر الحشيش- سيارة مستأجرة "بدون تراخيص").

كما تم ضبط (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة) حال تواجده بالمنطقة محل سكنه ، وبحوزته (1,250 كيلو جرام لمخدر الهيروين - ميزان حساس - سيارة ملاكى)، وضبط (عاطل، ميكانيكى "لهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الخليفة وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش- 2 فرد خرطوش - طلقات لذات العيار)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.