مصطفى عسل يتأهل لنهائي بطولة ماليزيا المفتوحة للإسكواش 2023

تأهل التايجر المصرى مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى، والمصنف الأول للبطولة، إلى نهائى بطولة ماليزيا المفتوحه للإسكواش 2023، بعد الفوز على مفاجأة البطولة الهندى راميت تاندون بنتيجة 3-0 فى مباراة نصف النهائى.

وانتهت المباراة بثلاثة أشواط دون ردة فعل من اللاعب الهندى، وجاءت نتيجة أشواط المباراة كالتالى: 11-6 ، 11-1 ، 11-5 .

بهذا الفوز تأهل مصطفى عسل إلى نهائى البطولة بانتظار الفائز فى مباراة، المصرى كريم عبد الجواد لاعب وادى دجلة، والماليزى إين يآو إنجى.

وتقام البطولة خلال الفترة بين 6 إلى 10 نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

