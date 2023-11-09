تأهل التايجر المصرى مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى، والمصنف الأول للبطولة، إلى نهائى بطولة ماليزيا المفتوحه للإسكواش 2023، بعد الفوز على مفاجأة البطولة الهندى راميت تاندون بنتيجة 3-0 فى مباراة نصف النهائى.
وانتهت المباراة بثلاثة أشواط دون ردة فعل من اللاعب الهندى، وجاءت نتيجة أشواط المباراة كالتالى: 11-6 ، 11-1 ، 11-5 .
بهذا الفوز تأهل مصطفى عسل إلى نهائى البطولة بانتظار الفائز فى مباراة، المصرى كريم عبد الجواد لاعب وادى دجلة، والماليزى إين يآو إنجى.
وتقام البطولة خلال الفترة بين 6 إلى 10 نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.
البوابة سبورت
مصطفى عسل يتأهل لنهائي بطولة ماليزيا المفتوحة للإسكواش 2023
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تأهل التايجر المصرى مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى، والمصنف الأول للبطولة، إلى نهائى بطولة ماليزيا المفتوحه للإسكواش 2023، بعد الفوز على مفاجأة البطولة الهندى راميت تاندون بنتيجة 3-0 فى مباراة نصف النهائى.
تأهل التايجر المصرى مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى، والمصنف الأول للبطولة، إلى نهائى بطولة ماليزيا المفتوحه للإسكواش 2023، بعد الفوز على مفاجأة البطولة الهندى راميت تاندون بنتيجة 3-0 فى مباراة نصف النهائى.