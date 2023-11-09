رفع 19180 طن قمامة ومخلفات مباني بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على إستمرار شن الحملات المكثفة لرفع القمامة والردش ومخلفات المباني بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري مع بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من إنتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وحفاظًا على المنظر الجمالي والحضاري لمداخل ومخارج المحافظة.

وشدد المحافظ على رفع المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن؛ إذ يتم مسح ومعالجة المنطقة بالكامل بيئياً بالإستعانة بالخبرات المتخصصة لتفادي وجود أي بقايا أو إنبعاثات ضارة بالإضافة لعمل صيانة دورية للمدافن الصحية بالمحافظة.

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام أن وحدة التدخل السريع قامت برفع 19180 طن قمامة ومخلفات مباني خلال شهر أكتوبر الماضي حيث تم رفع 6940 طن قمامة ومخلفات مباني من (النقطة الوسيطة بالغار – بردين – كفر اباظة) بمركز الزقازيق بواقع 347 نقلة، ورفع 1820 طن قمامة ومخلفات من (النقطة الوسيطة) بمركز فاقوس بواقع91 نقلة، بالإضافة لرفع 1000 طن قمامة ومخلفات من (النقطة الوسيطة) بمركز أبو كبير بواقع 50 نقله، ورفع 4040 طن قمامة ومخلفات مبانى من (الوحدة المحلية بسعود) بمركز الحسينية بواقع 202 نقلة، فضلًا عن رفع 3760 طن قمامة ومخلفات مبانى من المقلب الرئيسي بمركز بلبيس بواقع 188 نقلة.

كما تم رفع 1460 طن قمامة ومخلفات مبانى من مدينة القنايات بواقع 73 نقلة ، ورفع 160 طن قمامة من حى اول الزقازيق بواقع 8 نقلات و توصيلها للمدفن الصحي بالخطاره، فضلًا عن صيانة المدفن الصحي بالخطارة عن طريق تغطية الخلية بالرمال ورفع القمامة من أسفل الخلية لفتح الطريق وتسوية وصيانة المطالع لمنع الاشتعال الذاتي للقمامة وذلك باستخدام 10سيارات (تريلا – نقل – قلاب) و2 لودر.