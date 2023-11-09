بسبب هجومه على «سلّام»| بيومي فؤاد يواجه عاصفة انتقادات.. ويغلق حسابه على فيسبوك

بعدما اعتذر محمد سلام عن مشاركته في بطولة مسرحية «زواج اصطناعي»، والتي كان من المقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض؛ وجاء هذا الاعتذار تضامنا مع القضية الفلسطينية والأحداث الجارية في غزة، وهو ما أشار إلى موقفه حول القضية الفلسطينية جعله بمثابة بطل قومي عند الجمهور المصري، الذي لم يقبل عليه أي هجوم ليتحول هو جيش الدفاع الخاصة به للتصدي لأي محاولات لتشويهه أو انتقاد موقفه.

ولكن جاء الفنان بيومي فؤاد بتصريحاته الأخيرة في موسم الرياض ليشعل فتيل أزمة بينه وبين الجمهور وكذلك الفنانين ويصبح في مواجهة عاصفة من الانتقادات.

ونرصد عبر «البوابة نيوز» تفاصيل أزمة محمد سلام وبيومي فؤاد، وردود أفعال الفنانين والجمهور حول تصريحات الأخير ضد زميله في موسم الرياض، وأسباب إغلاق «بيومي» حسابه على فيس بوك، خلال السطور التالية..

وبين ليلة وضحاها أصبح الفنان بيومي فؤاد في مرمي هذه الانتقادات من قبل الجمهور والمتابعين وبعض الفنانين، ما جعله يتصدر التريند في الساعات القليلة الماضية، وذلك بسبب كم الانتقادات التي تعرض لها بعد انتقاده لموقف محمد سلام وانسحابه من موسم الرياض قبل ساعات من افتتاحه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان بيومي فؤاد على المسرح أثناء إلقاء كلمة أمام الجمهور ممسكا الميكروفون، موجها جديثة لـ سلام: أولا لمحمد سلام الذي اعتذر عن المسرحية: “من حقك أن تعتذر عن المسرحية، لكن ليس من حقك أن تخطئ في فنك”.

وأكمل حديثه لكن هذه المرة للجمهور، قائلًا: «مش جايين نضحكم.. احنا نقدم الفن المصري، وأنتم تحترمونا ونحترمكم جدًا.. عظيم لو أنا أخرج واتصور مع شاب أو امرأة سعودية وهي تعلم أنني مصري. بشرف بلدي.. محمد أنور رجل أنقذ موقفا وقاده.. أنا فنان مصري ولي الشرف.. جئت إلى المملكة العربية السعودية لي الشرف.. نعمل بجد ونقدم الفن، ولو كان الأمر هكذا، فهناك فنانين كثيرين من أيام نجيب الريحاني إلى محمد أنور كان يجب أن ينتحروا».

وبمجرد أن انتقد بيومي فؤاد موقف زميله محمد سلام من عدم مشاركته في المسرحية واعتذاره عنها، حتى قوبل بهجوم كبير عليه من الجمهور وخاصة من زملائه في الوسط الفني.

محمد رمضان تعليقا على أزمة «فؤاد» و«سلّام»: مش هنسمح بكده



وظهر محمد رمضان في فيديو عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» معلقا على الأزمة الأخيرة بين الفنان فؤاد بيومي ومحمد سلام، قائلًا: «شيء قاسي جدا لما أكتر حد انت عايز تبسطه هو اللي يكون قاسي عليك بالكلام لا محمد سلام غلط ولا بيومي فؤاد غلط ده احنا لو غلطنا واحنا بنصلي ربنا بيسامحنا ايه اللي هما عملوه عشان كل ده ياريت نكون أحن من كدة على بعض".



وأكمل: "فيه اخبار بسمعها يارب تكون إشاعات إن محمد سلام مش هيشتغل تاني ومفيش حد هيسمح بده ولا الجمهور هيسمح بده ولا احنا كفنانين ولا احنا مع بيومي أنه يقفل الكومنتات علشان ميشوفش التعليقات".

نجلاء فتحي لـ«سلام»: أنت فخر للفن المصري

أشادت الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي بموقف الفنان محمد سلام تجاه القضية الفلسطينية، موجها رسالة دعم له، بعد تضامنه مع أهالي غزة، واعتذاره عن عدم المشاركة فى إحدى المسرحيات تضامنًا معهم.

ووجهت الفنانة الكبير نجلاء فتحي، رسالة عبر تصريحات صحفية: "تحياتي وتقديرى واحترامى للفنان كبير القلب، صغير السن، محمد سلام، أنت فخر للفن المصرى ومثل طيب الأخلاق أتمناه لكل الشباب العربى، تمنياتي للشعب الفلسطينى النصر والصبر وإن شاء الله تعود فلسطين لأهل فلسطين".

عمر حسن يوسف يهاجم بيومي فؤاد

كشف الفنان عمر حسن يوسف، عن موقفه تجاه الأزمة بين الفنان بيومي فؤاد، عقب تصريحاته الأخيرة عن الفنان محمد سلام واعتذاره عن مسرحية "زواج اصطناعي".

وعبر «عمر» عبر منشور، نشره على حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، حيث كتب: "فن إيه اللي بتقدمه.. ده أنت عامل بتاع ١٠٠ فيلم هابط وآخرهم اللي طلعت عملته على المسرح".

المخرجة كاملة أبو ذكري تنتقد بيومي فؤاد

وأعلنت المخرجة كاملة أبو ذكري موقفها تجاه تصريحات «فؤاد» الأخيرة عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، حيث كتبت: «الأستاذ الفنان اللي كنت واحدة من محبيه.. لو حضرتك فاكر إنك لما تعمل عمل اتحضر واتكتب واتنفذ في 3 أيام، وتروح تعرضه وترقص وتغني وتضحك وبعد كده تأخد آلاف الدولارات، لو ده بتسميه فن فأنا لا يشرفني إني أكون زميلة لك في هذه المهنة».

وأكملت «أبو ذكري» في تغريدتها: «ولما تكون بتعرض التفاهات دي ده لا يشرف الفن المصري ولما تعرض التفاهة دي وجارك بيدبحوا أطفاله ونساءه ورجاله وتقولي الفن يبقي ماعنديش كلام أقدر أقوله غير إن الإحساس والفن نعمة أنتم آخر ناس تتكلموا عنها».

ريهام سعيد

عبرت الإعلامية المصرية ريهام سعيد عن غضبها، بعد أزمة الفنان محمد سلام، موجهة انتقاد حاد للفنان بيومي فؤاد بعد تصريحاته على المسرح بموسم الرياض.



وقالت «سعيد» واصفة كلامه بغير المنطقي والمستفز: «ناس كتير شايفة مكنش يصح تضحك في الوقت ده، والأسبوع اللي محمد سلام اتكلم فيه كان وضع صعب جدا وما زال».

وأكملت حديثها، « بيومي فؤاد ضحكت على نفسك، والشعب السعودي على راسنا من فوق، إيه دخل ده في إنك رايح تقدم مسرحية تضحك؟ كلنا لنا الشرف نتصور مع السعودي والإماراتي واللبناني، إيه دخل ده في إن كان في مستشفى بينضرب وناس بتموت والدم سايح في كل حتة؟ الفن لو مش هيقوم على إننا نحس بالناس، ولو الفنان ليس لديه إحساس بالآخرين يبقى مش فنان».

لبنى ونس تنتقد بيومي فؤاد

وجهت الفنانة القديرة لبنى ونس انتقادًا حادًا ضد الفنان بيومي فؤاد؛ وذلك بعد حديثه عقب انتهاء عرض مسرحية "زواج اصطناعي" وهجومه على الفنان محمد سلام بعد اعتذاره عن موسم الرياض وبطولة المسرحية تضامنًا مع أحداث غزة.

وفاء صادق لـ بيومي فؤاد: «مكسبك دلوقتى خسارة»

انتقدت الفنانة وفاء صادق الفنان بيومي فؤاد بعد تصريحاته التي أدلى بها بعد انتهاء عرض مسرحية "زواج اصطناعي".

وجاء تلك الانتقادات مع هجومه الشديد على الفنان محمد سلام بعد اعتذاره عن المشاركة في موسم الرياض وبطولة المسرحية تضامنًا مع أحداث غزة.

تصريحات مفيدة شيحة ضد بيومي فؤاد

وجهت الإعلامية مفيدة شيحة، رسالة للفنان بيومي فؤاد، بعد تصريحاته الأخيرة ضد زميله الفنان محمد سلام.

وقالت «شيحة»، في حلقة جديدة من برنامج «الستات» إنه كان من الممكن أن يقوم بيومي فؤاد بنقد زميله الفنان محمد سلام في مصر أو على السوشيال ميديا، ولكن ليس على المسرح أو خارج البلاد.

وواصلت كلامها موجهة حديثها لبيومي فؤاد: «ما فعلته يقلل منا، وأوعى تفتكر أن تصفيق الجمهور لك أمس إنك أصبحت بطل مغوار.. مكنتش محتاج تكسب بونط على قفا محمد سلام».

ماجدة خير الله تفتح النار على بيومي فؤاد

قالت الناقدة ماجدة خير الله، أن موقف الفنان محمد سلام ليس به أي إساءة لأحد،واعتذر عن المشاركة في المسرحية؛ بسبب الأحداث الجارية في فلسطين وما يحدث مع أهل غزة.

وأشارت ماجدة خير الله، خلال مداخلة تلفزيونية، أن "محمد سلام كان ممكن يشارك في المسرحية ولكن تفاقم الأحداث خلاه يتوقع أن المسرحية ممكن تتوقف زي بعض الأنشطة الفنية مثل مهرجان الجونة والقاهرة السينمائي ولكن ده محصلش وعمل موقف إنساني ونبيل ومجابش سيرة أي حد بطريقة وحشة".

واختتمت حديثها، قائلة، «موقف بيومي فؤاد ضد سلام أثار استيائها وكذلك أي شخص شاهد الفيديو المشين، معقبة: "فؤاد بيقول إحنا مش جايين نضحك.. اللي هو إزاي دي مسرحية إستعراضية كوميدية.. أنت كده بتهين فنك وبيقول كتر خيركم أنت لما بتعمل شغلك وبتتقاضى عنه أجر يبقى كتر خيرهم على إيه.. أنت كمان شوية وهتبوس الأيادي".

زوجة بيومي فؤاد تسخر من منتقدي زوجها

علقت أماني زوجة الفنان بيومي فؤاد، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على الانتقادات طالت زوجها بعد كلمته التى ألقاها فى موسم الرياض، بسبب أزمة اعتذار محمد سلام عن مسرحيته “زواج اصطناعي”.

وقالت أماني: «بعيدًا عما يحدث أو على هامشه.. وببساطة شديدة وبوضوح أشد؛ لا يليق بك أيها الإله أو نصف الإله أو النبي أو الصِدِّيق -على أقل تقدير- أن تظل باقيا على قائمة أصدقاء فيس بوك زوجة الأراجوز المتدني كلب الفلوس مغازل أسياده فاقد الموهبة عليل النفس سقيم الوجدان الراقص على جثث الأطفال بيومي فؤاد».

- تضامن الفنانين مع الفنان محمد سلام

وتضامن العديد من الفنانين مع موقف الفنان محمد سلام بعد اعتذاره عن المشاركة في المسرحية، وعلقت الفنانة الفنانة إيمان العاصي، قائلة: "يبعتلنا منك كتير يا سلام يارب"، في حين علق الفنان حسن أبو الروس "الله عليك فعلًا أنت فنان حقيقى.. وعندك رسالة وأخلاق ورجولة وإيمان قوى واللى عملته ده حاجة كبيرة أوى كلنا حاسين بيك".

وأشادت الفنانة سلاف فواخرجي من موقف محمد سلام، معلقة على الفيديو، قائلة: "شعور طبيعي يا محمد كلنا مش قادرين نعيش واللى بيحصل فى فلسطين بيحصل وممكن تخسر فلوس بس تكسب نفسك وربنا رب قلوب وهو الرازق".

في حين كتبت المخرجة مريم أبو عوف عبر حسابها على "فيس بوك": "محمد سلام راجل محترم" وكتب الفنان صبرى فواز: "محمد سلام من أنضف وأنقى الناس اللى ممكن تشوفهم فى حياتك وكل الناس بتحبه".

كما أشاد السيناريست والكاتب عبد الرحيم كمال بموقف محمد سلام عبر حسابه على "فيس بوك" "برافو الفنان المصرى محمد سلام اعتذر عن السفر لعرض مسرحية كوميدية استعراضية لأن الظروف لا تسمح بذلك تحية تقدير لفنان مصرى محترم".

«فؤاد» يفقد جزءًا من متابعيه ويغلق حسابه على فيسبوك

مازالت نتائج الخلاف بين الفنان بيومي فؤاد ومحمد سلام، وأزمتهما الأخيرة عقب انتشار فيديو له يهين زميله بسبب اعتذاره عن المشاركة في مسرحية زواج اصطناعي، تؤثر بشكل كبير على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالبت دعوات عبر السوشيال ميديا بعد انتشار فيديو بيومي فؤاد، بمقاطعة مشروعه التجاري، وإلغاء المتابعات عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أغلق الفنان بيومي فؤاد أمس الأربعاء، صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وذلك بشكل مفاجئ عقب حالة الهجوم والانتقادات التي تعرض لها خلال الأيام الماضية، فيما لم يقم الفنان بنفس الإجراء مع حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير «إنستجرام».