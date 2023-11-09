ماس كهربائي.. الأدلة الجنائية تعاين حريق شقة سكنية بعقار بإمبابة

كلفت جهات التحقيق بالجيزة بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية بعقار في شارع الجامع بإمبابة، وفحص آثار الحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، وكلفت المباحث بإجراء التحريات حول الحريق.



ماس كهربائي

وتبين من خلال الفحص المبدئي نشوب حريق داخل شقة بالطابق الرابع نتيجة ماس كهربائي، وان السنة النيران أحرقت معظم محتويات الشقة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بشارع الجامع.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه تنسيقا مع قطاع الشمال.

وتمت السيطرة على الحريق الذي لم يسفر عن وقوع إصابات.