الأردن: نرفض طروحات إدارة غزة بقوات عربية أو دولية

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، رفض بلاده لأي طروحات بشأن إدارة غزة بقوات عربية أو دولية، موضحا أنه لا يمكن فصل القطاع عن الضفة الغربية.

وقال “الصفدي” في حديث خلال لقاء مساء اليوم الأربعاء، في ندوة استضافها صالون "أمانة عمّان"، إن لا حل لغزة ولا استقرار للمنطقة إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وضمان حق الشعب الفلسطيني.

وأضاف: "نعم.. أي تهجير باتجاه الأردن هو إعلان حرب سنتصدى له بقوة، ولن نقبل بقتل الفلسطينيين بحرمانه من حبة الدواء كما رفضنا قتله بالقنابل".

وتابع: "السلطة الفلسطينية شريكتنا.. وإسرائيل هي من تضعفها بصورة ممنهجة لضرب حقوق الفلسطينيين".

وخلص وزير خارجية الأردن إلى أن "المشكلة الأساس وسبب تجدد العنف والحروب وعدم الاستقرار هو الاحتلال الإسرائيلي وعدم إنهائه بحل سياسي عادل للشعب الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية".