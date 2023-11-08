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الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

26 شهيدًا وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي شمال قطاع غزة.. وتدمير مسجد بالجنوب

جانب من آثار القصف
جانب من آثار القصف الإسرائيلي في غزة
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استشهد 26 فلسطينيًا وأصيب آخرون في غارات نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، على عدد من المنازل شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر في قطاع غزة إن طيران الاحتلال استهدف سيارة مدنية بجوار مُستشفى اليمن السعيد بمخيم جباليا، موقعا 19 شهيدًا وعددًا من الجرحى.

وأضافت المصادر أن شهيدين وصلا إلى مستشفى كمال عدوان، وخمسة إلى المستشفى الإندونيسي في قصف منزل في جباليا شمال القطاع.

كما قصفت طائرات الاحتلال مسجد المُصطفى في منطقة الشيخ ناصر بخان يونس ليرتفع عدد المساجد التي تم تدميرها اليوم إلى أربعة، كما قصفت منزلا في بلدة بني سهيلا شرق محافظة خان يونس.

الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة مخيم جباليا