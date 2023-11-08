هل يحتاج الأطفال إلى لقاح الإنفلونزا؟

الأطفال الصغار وكبار السن معرضون بشكل خاص للإصابة بالأمراض الشديدة المرتبطة بالإنفلونزا، ولهذا السبب ينصح خبراء "مايو كلينيك" بتلقيح الأطفال ضد الإنفلونزا.

وتقول الدكتورة أنجيلا ماتكي، طبيبة الأطفال في مركز مايو كلينيك للأطفال: "ينبغي تطعيم الأطفال قبل دخول الشتاء، أو قبل عطلة بداية العام الجديد بفترة، لأن لقاح الأنفلونزا يستغرق أسبوعين، حتى يصبح فعالاً بشكل كامل".

ولا يمنع اللقاح المرض تماما، وإنما "يوفر حماية من المضاعفات الخطيرة، التي قد تؤدي إلى الذهاب إلى قسم الطوارئ، أو الذهاب إلى وحدة العناية المركزة".

ويشير تقرير "مايو كلينيك" إلى أن بعض الأطفال من عمر 6 أشهر إلى 8 أعوام يمكن أن يكونوا بحاجة إلى جرعتين من لقاح الأنفلونزا؛ بعد مراجعة الطبيب.

وتوضح الدكتورة ماتكي: "إذا كانت هذه هي السنة الأولى لرضيعك للحصول على لقاح الأنفلونزا، أتوقع أن يحصل على لقاحين يفصل بينهما 4 أسابيع".

ومتاح نسخة من لقاح الإنفلونزا للأطفال كرذاذ يُعطى عن طريق الأنف.