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الأربعاء 08 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 60 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونيـة
إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص بالإسكندرية
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة الإسكندرية لقيامهم بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ"تأسيس الأنشطة التجارية - شراء السيارات" بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

جرائم غسل الأموال 60 مليون جنيه وزارة الداخلية