الكويت تدعو اليونسكو لاعتماد قرار بشأن عواقب الوضع في غزة على اختصاصات وأجهزة المنظمة

دعت دولة الكويت، الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إلى اعتماد مشروع قانون بشأن عواقب الوضع الراهن في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب شعواء من الاحتلال الإسرائيلي، على اختصاصات المنظمة وأجهزتها كافة.

وقال وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الكويتي الدكتور عادل المانع - أمام المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو، في دورته ال42 بباريس ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء - إن دولة الكويت تدعو جميع الأعضاء للتصويت بالموافقة على مشروع القرار، الذي تسانده وتدعمه بكل تأكيد وتوافق الخاص بتأثير عواقب الوضع الراهن في قطاع غزة، على جميع اختصاصات اليونسكو وأجهزتها بما في ذلك الجانب التعليمي وحرية الصحافة وعدم التعرض للصحفيين وتشجب وتستنكر الاعتداء على حق الأطفال في التعليم وتدين حرمانهم من الذهاب إلى مدارسهم.

وشدد على أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة من أفعال نكراء؛ يتعارض مع كل المواثيق والأعراف الإنسانية؛ ما يهدد الأمن والسلم الدوليين؛ ومن هذا المكان تناشد دولة الكويت المجتمع الدولي بالتكاتف والعمل على إعادة الأمن والسلام للشعب الفلسطيني.

وأضاف أن الكويت أعربت - انطلاقا من الأسس العالمية وترسيخا لمبادئ الأمن والسلم الدوليين - عن الحزن والأسى لما تتعرض له الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل من اعتداءات وحشية شتى بقتل الأبرياء وهدم المنازل على أصحابها وتشريد الأسر التي نجت وتركت أطفالها تسبح في فيضانات من الدماء الطاهرة بالإضافة الى حرمان من نجا من الموت من أبسط مقومات الحياة وأوليات التعليم وقتل أحلامهم في العيش في مجتمع يسوده السلام والأمن.

ومع اتساع دوائر الصراع والنزاع في مناطق واسعة بالعالمن قال المانع إن الأمر بات يشكل تهديدا حقيقيا على قواعد الأمن والسلم الدوليين ومبادئهما.

ودعت الكويت الجميع إلى مد يد العون ومساندة المنظمة "للنهوض بأعبائها وتحقيق غاياتها التنموية لصالح الإنسان وتحقيق الحلم العالمي المتمثلِ في بناء عالم ينعم بالسلام والمساواة والعدل.

وجددت دولة الكويت، التأكيد على دعمها للمنظمة في تحقيق أهداف قمة تحول التعليم بحلول عام 2030، مشددة على أهمية العمل الدولي متعدد الأطراف لمواجهة مشكلات العالم المعاصر وتحقيق أهدافه وغاياته التنموية بطريقة مستدامة.

وانطلقت أعمال المؤتمر العام لليونسكو في دورته الـ42 في باريس أمس الثلاثاء، بمشاركة وفود الدول الأعضاء البالغ عددها 194 دولة وممثلي عدد من المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني.

ويمثل دولة الكويت في المؤتمر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع ومدير جهاز الاعتماد الأكاديمي الدكتور جاسم العلي ومندوب الكويت الدائم لدى اليونسكو الدكتور آدم الملا.