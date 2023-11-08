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الأربعاء 08 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الوطنية للإعلام: تنفيذ الترقيات للعاملين بكافة القطاعات

ماسبيرو
ماسبيرو
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اجتمع مجلس الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، وناقش العديد من ملفات العمل وعلى رأسها  الدراسه المالية  التي أعدها القطاع الاقتصادي بالهيئة لتنفيذ ترقيات العاملين.

وافق مجلس الهيئة على الدراسة، ووجه المجلس القطاع الاقتصادي بالتنسيق والمتابعة مع كافة القطاعات بالهيئه لمراجعة كافة الإجراءات اللازمة من حيث عدد المستحقين للترقي طبقا لشروط وضوابط الترقيات حتى 30/6/2023.  

ويتوجه حسين زين رئيس الهيئه الوطنيه للاعلام بالتهنئه لكافه الزملاء؛ حيث كان يتابع أولا بأول الخطوات اللازمه لتنفيذ الترقيات لكافة العاملين  حرصا على استقرارهم الوظيفي.

الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين القطاع الاقتصادي ترقيات