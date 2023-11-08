مدير تعليم الشرابية يتفقد جاهزية المدارس للانتخابات الرئاسية

تفقد أشرف فرغلى مدير عام إدارة الشرابية التعليمية، اليوم الاربعاء، انتظام الدراسة وسير العملية التعليمية بمدرسة الشهيد مصطفى الطباخ الابتدائية.

رافقه فى الزيارة طارق خليل مدير أمن الإدارة، بحضور عمر وطنى عضو مجلس النواب، وسعيد توفيق رئيس مجلس الأمناء، ومحمد عبد الحكيم عضو مجلس الأمناء بالإدارة، وكان فى استقبال الجميع جمال رجب مدير المدرسة.

وفى إطار تجهيز اللجان الانتخابية بمدارس الادارة تم متابعة جاهزية المدرسة استعدادا للانتخابات الرئاسية.

كما تقدم مدير تعليم الشرابية بخالص الشكر والتقدير إلى النائب عمر وطنى على حسن تعاونه واسهاماته الطيبة من اجل صالح الطلاب والعملية التعليمية، ولأسرة المدرسة على جهدهم المتميز المبذول وحسن انتظام اليوم الدراسي.