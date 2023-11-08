السكرتير العام لبني سويف يتفقد سير العمل لمشروع  تطوير سوق الدهشوري

تابع اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لبني سويف، الأعمال الجاري تنفيذها ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة سوق الدهشوري بمدينة بني سويف، تنفيذًا لتكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم.

جاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة التيسيرية التي شكلها المحافظ لتذليل كافة المعوقات وتيسير الإجراءات الخاصة بالمشروع الذي يتم تنفيذه في إطار بروتوكول التعاون مع صندوق التنمية الحضرية، في إطار خطة المحافظة والصندوق لتطوير وتنمية مناطق التطوير العمراني والعمل على توفير احتياجات ومتطلبات السكان بتلك المناطق من خدمات ومرافق عامة وأنشطة وغيرها.

حيث تفقد السكرتير العام المساعد، مستجدات وسير الأعمال التي يتم تنفيذها بالمشروع، وتضمنت أعمال صب الخرسانات والأساسات ومتابعة الإجراءات المنفذة للدفع بمعدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل من خلال التنسيق بين الجهات والأجهزة المعنية لتسهيل الأعمال.

رافق السكرتير العام المساعد خلال الجولة، هاني الجويلي رئيس المدينة، المهندس رامي رجب مدير إدارة التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة، المهندسة مي علي عضو المكتب الفني بالديوان العام وفي حضور ممثل وحدة الاستشارات الهندسية التابعة لكلية الهندسة جامعة بني سويف المشرفة علي التنفيذ والشركة المنفذة للأعمال.

تجدر الإشارة إلى أن أعمال مشروع تطوير السوق تتضمن إنشاء باكيات وفرش للخضار وباكيات للأسماك، ودعمه بكافة الخدمات والمرافق الأساسية، والتي تشمل إنشاء غرف كهرباء، أمن وإدارة ودورات مياه وكافتيريات، مع عمل مداخل "بوابات" للسوق موزعة على الجهات الأربع بجانب سور كبير بمحيط السوق.