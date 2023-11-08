الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من كشف ملابسات واقعة حدوث مشاجرة بين طرفين بالجيزة وضبط طرفيها.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز) إثر إصابتها بجرح قطعى بالجسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول (ربة منزل "متوفاة" – 4 من أهليتها)، طرف ثان (سائق – 5 من أهليته)، جميعهم مقيمين بدائرة المركز، بسبب قيام السائق بمعاكسة المتوفاة تطورت لمشاجرة تبادلوا خلالها التراشق بالحجارة، وقام خلالها السائق بإلقاء حجر تجاه الأولى، مما أدى لحدوث إصابتها التى أودت بحياتها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.