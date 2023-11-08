حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت جهود تلك الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - عدد من الأقراص المخدرة- بندقية خرطوش – فرد محلى – طبنجة- عدد من الطلقات)، بحوزة 6 متهمين لهم معلومات جنائية، وتنفيذ (842) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7،500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 15 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين- بندقية خرطوش - 2 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة 4 متهمين لهم معلومات جنائية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.