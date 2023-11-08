السيطرة على حريق بأحد المولات الشهيرة بمدينة بنها

تمكنت قوات الاطفاء بالقليوبية، على حريق شب في محل داخل مول تجاري كبير بمدينة بنها، دون أي خسائر بشرية، وجرى غلق المول نهائيًا بسبب الأدخنة المتصاعدة في سماء مدينة بنها، ورجحت الأجهزة الأمنية أن سبب الحريق ماس كهربائي وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

وتلقت مديرية امن القليوبية إخطارًا من ادارة الحماية المدنية يفيد ورود بلاغا باندلاع حريق في محل ملابس بمول تجاري كبير في مدينة بنها دون خسائر بشرية.

وانتقلت سيارات الاطفاء وجرى السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمحلات المجاورة، وتبين أن المحل يقع في مول تجاري كبير بمدينة بنها، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر بشرية ورجحت أجهزة الأمن أن سبب النيران ماس كهربائي.