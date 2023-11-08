وكيل "تعليم مطروح" يوجه بمعالجة السلبيات للارتقاء بمنظومة العمل بمدرسة الضبعة النووية

واصل عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة سير العملية التعليمية، حيث قام بزيارة مفاجئة للمدرسة الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة.

وتفقد وكيل الوزارة الفصول الدراسية والحجرات التعليمية بأقسام المدرسة الثلاث ( كهرباء/الكترونيات / ميكانيكا ) موجها مدير المدرسة بتلافي السلبيات ومعالجتها على وجه السرعة مع التنبيه العاجل على الطلاب والمعلمين بحظر بالاستمرار الموبايل أثناء اليوم الدراسي مع تطبيق لائحة الانضباط المدرسي فورا تجاه الطلاب المخالفين.

وأكد مدير المديرية لإدارة المدرسة النووية، ضرورة بذل كافة الجهود وتقدير المسئولية الملقاة عليهم لتطوير منظومة التعليم إداريا وتربويا وتفعيل منظومة التدريب العملي بالمعامل والورش.

وتفقد شحاته فندق الإقامة وحجرات المذاكرة وقاعة الطعام بالمدرسة، متابعا سير العمل في المطبخ أثناء إعداد وجبات الإفطار والتأكد من جودة وسلامة الوجبات الغذائية المقدمة للطلاب ومطابقتها للمواصفات القياسية الفنية الواردة من مكتب سلامة الغذاء.

وفي ختام الجولة، أكد شحاتة أن المدرسة النووية صرح تعليمي شامخ يضم صفوة من الطلاب المتفوقين وتعد أولى المدارس من نوعها فى ذلك المجال في مصر والشرق الأوسط، لتعليم وتدريب الطلاب على أساسيات التعامل مع الطاقة النووية.

وكيل "تعليم مطروح" يوجه بمعالجة السلبيات للارتقاء بمنظومة العمل بالضبعة النووية

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