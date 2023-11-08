ربة منزل تتهم سائقًا بالتسبب فى وفاة زوجها بالدقهلية

حررت ربة منزل بقرية المنيل مركز طلخا بمحافظة الدقهلية بلاغا اتهمت فيه سائق بالتسبب فى وفاة زوجها، وذلك بعد مشاجرة نشبت بين زوجها والمتهم منذ 14 يوم تشابكا خلالها بالأيدي وشعوره بآلام فى البطن والتهاب البنكرياس وحجزه بمستشفى الطوارئ الجامعي إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا، بحضور "سهير.ص.ع.ع"،46 عاما، ربة منزل، ومقيمة قرية المنيل دائرة المركز واتهامها لأحد الأشخاص بالتسبب فى وفاة زوجها.

وقررت المدعية فى بلاغها حدوث مشاجرة بين زوجها "تامر.م.ا"،46 عاما، سائق، ومقيم بذات القرية و"محمد.ا.م.ع"، 50 عاما، سائق ومقيم بذات القرية منذ حوالي أسبوعين، تعدي كلا منهما على الأخر بالضرب بالأيدي دون حدوث إصابات لوجود خلافات مالية بينهما "دون تحرير ثمة محاضر"، وعقب المشاجرة شعر زوجها بحالة إعياء فتوجه الى مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة لمعاناته من آلام بالبطن والتهاب بالبنكرياس، وتوفى بعد 14 يوما من المشاجرة، واتهمت المحرر ضده البلاغ بالتسبب فى وفاة زوجها.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة المقدم محمد فوزي زيدان، رئيس المباحث، من ضبط المتهم،و بمواجهته قرر بحدوث مشادة كلامية بينهما وبين المتوفى تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها كلا منهما على الأخر بالضرب بالأيدي دون حدوث إصابات وذلك منذ حوالي أسبوعين لوجود خلافات مالية بينهما.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.