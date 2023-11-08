بلاغ يتهم عاطلا بهتك عرض معاق ذهنيا في الدقهلية

حرر عامل بقرية كفر الوكالة مركز شربين محافظة الدقهلية، بلاغا بمركز الشرطة اتهم فيه عاطل فى العقد الثالث من عمره باستدراج نجله البالغ من العمر 22 عاما، لإحدى الأراضي الزراعية والتعدي عليه جنسيا كون نجله من ذوي الاحتياجات الخاصة "معاق ذهنيا"، وبتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم واعترف بارتكابه للواقعة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ للعميد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة شربين، بحضور المدعو "م.ع.ر"،53 عاما، عامل ومقيم قرية كفر الوكالة وبرفقته نجله "أ"،22عاما، من ذوي الاحتياجات الخاصة "معاق ذهنيا"، ومقيم طرفه بذات العنوان، وأبلغ تضرره من "م.إ.ع"،35 عاما، عامل، ومقيم قرية أم السعود دائرة المركز، لقيامه باستدراج نجله لقطعة أرض زراعية بزمام قرية كفر الوكالة والتعدي عليه جنسيا.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة المقدم صلاح عودة، رئيس المباحث، من ضبط المتهم بمواجهته أقر واعترف بارتكابه الواقعة والتعدي على الشاب جنسيا.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 17236 جنح مركز شرطة شربين والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.