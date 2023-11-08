مدير "القدس" في غزة: المستشفى به 14 ألف نازح

طالب بشار مراد، مدير مستشفى القدس في غزة، بتدخل المجتمع الدولي بشكل فوري لوقف التهديدات التي يتلقاها المستشفى من قوات الاحتلال بالإخلاء، فضلا عن القصف المتكرر على بعد 50 مترا من مباني المستشفى، ما أدى إلى تضرر أقسام المستشفى.

وقال مدير مستشفى القدس، خلال مداخلة لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، إنه لا يمكن إخلاء المستشفى بسبب تدمير طريق النزوح، فضلا عن وجود أعداد كبيرة من المرضى منهم من في حالة خطيرة ويصعب نقلهم في ظل القصف المستمر من قوات الاحتلال، كما أن المستشفى به 14 ألف نازح، خاصة أن هناك 10 من المصابين على جهاز التنفس الصناعي.

وأضاف أن القصف في محيط مستشفى القدس تسبب في تعرض مبنى المستشفى إلى تدمير جزئي، مطالبًا بضرورة حماية المستشفى من أي استهداف من قوات الاحتلال.

وأوضح مدير مستشفى القدس، أنهم تواصلوا مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية وذلك لعدم قصف المستشفى، أو محاولة إخلائه.