وزير النقل يشهد توقيع مذكرة تفاهم لدعم المشروعات اللوجستية بالموانئ

شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، وبحضور المهندس ربيع المجيدي وزير النقل التونسي والسفير كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، توقيع عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكلات التعاون، على هامش فعاليات اليوم الرابع والختامي للدورة الخامسة لمعرض النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023.

وشهد الوزير توقيع مذكرة تفاهم بين شركة تكنولوجيا معلومات النقل (ترانس آي تي) الذراع التكنولوجي لوزارة النقل المصرية وشركة بوش BOSCH الألمانية على هامش فعاليات الدورة الخامسة لمعرض النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023، وذلك بهدف التعاون المشترك لدعم المشروعات اللوجستية بقطاع الموانئ بدءا بدراسة تنفيذ مشروع التحكم ومراقبة الحاويات، أحد أنظمة الميناء الذكي والذي من شأنه إحكام الرقابة على الحاويات واستكماله بمشروع ميكنة المواني وتحويلها لمواني ذاكية، وقد قام بالتوقيع كل من المهندس خالد عطية رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا معلومات النقل (ترانس آي تي) الذراع التكنولوجي لوزارة النقل والمهندس تامر مجدي المدير التنفيذي لشركة بوش مصر وأحمد خلف أمين عام شركة Cypod.

وصرح وزير النقل بأن هذا التوقيع يأتي في إطار الجهود المستمرة لوزارة النقل وشركاتها لدعم التحول الرقمي في صناعة النقل، وخاصة قطاع الموانئ بما يتماشى مع خطة الدولة لرفع كفاءة الموانئ المصرية لجعل مصر مركز لوجيستي عالمي تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.

وأضاف الوزير أن مذكرة التفاهم ستييح استمرار ومواصلة مناقشات الجانبين حول مجالات التعاون المحتملة والمشروعات والخدمات المحتملة المرتبطة بها وحيث تعد شركة بوش من الشركات الرائدة في مجالات أنظمة التحكم والمراقبة وحلول النقل الذكي.

كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل توقيع بروتوكول تعاون بين شركة تكنولوجيا معلومات النقل (ترانس آي تي) الذراع التكنولوجي لوزارة النقل وجامعة مصر المعلوماتية بشأن التدريب الميداني لأوائل كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات وتأهيلهم لسوق العمل والاستفادة من الجامعة في دعم البحث العلمي للشركة.

وقام بالتوقيع على البروتوكول كل من المهندس خالد عطية رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا معلومات النقل (ترانس آي تي) الذراع التكنولوجي لوزارة النقل، وريم بهجت رئيس جامعة مصر المعلوماتية (جامعة أهلية).

وأوضح وزير النقل أن التوقيع على هذا البرتوكول يهدف إلى ترشيح أوائل الجامعات للتعيين في شركة (ترانس آي تي)، ويكون الترشيح لعدد خمس من الأوائل لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات للتدريب لمدة ثلاثة أشهر داخل الشركة ثم اختيار المتميزين للتعيين بعقد مدته ثلاث سنوات، بالإضافة إلى التدريب الميداني للطلبة المتميزين وتأهيلهم لسوق العمل وتحقيق استفادة الشركة من تلك الطاقات وحيث يعد هذا البروتوكل بمثابة دعم للتعاون بين وزارة النقل المصرية ووزارة التعليم العالي وفي إطار خطة الدولة في رفع الكفاء لخريجي الكليات بالتدريب من خلال استثمار الإمكانيات المتاحة لدى الجانبين.

وشهد الوزير أيضًا توقيع بروتوكول تعاون بين شركة تكنولوجيا معلومات النقل (ترانس آي تي) الذراع التكنولوجي لوزارة النقل وجامعه مودرن أكاديمي احدي الجامعات المصرية بشأن التدريب الميداني لأوائل كلية علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة وتأهيلهم لسوق العمل والاستفادة من الأكاديمية في دعم البحث العلمي للشركة، حيث قام بالتوقيع كل من المهندس خالد عطية رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا معلومات النقل (ترانس آي تي) الذراع التكنولوجي لوزارة النقل و الدكتور محمود السيد عميد مودرن أكاديمي.

ويهدف البرتوكول إلى ترشيح أوائل الجامعات للتعيين في شركة (ترانس آي تي) حسب احتياجات الشركة ويكون الترشيح لعدد خمس من الأوائل لكلية علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة للتدريب لمدة ثلاثة أشهر داخل الشركة ثم اختيار المتميزين للتعيين بعقد مدته ثلاث سنوات بالإضافة إلى التدريب الميداني للطلبة المتميزين وتأهيلهم لسوق العمل وتحقيق استفادة الشركة من تلك الطاقات وحيث يعد هذا البروتوكل بمثابة دعم للتعاون بين وزارة النقل المصرية ووزارة التعليم العالي وفي إطار خطة الدولة في رفع الكفاء لخريجي الكليات بالتدريب من خلال استثمار الإمكانيات المتاحة لدى الجانبين.