"دور الأئمة في الدعوة إلى المشاركة السياسية" لقاء توعوي بمركز إعلام دمنهور

نظم مركز إعلام دمنهور برئاسة أميرة الحناوي، لقاء توعويا حول دور الأئمة والدعاة فى الدعوة إلى المشاركة السياسية، بقاعة دار المناسبات بمسجد ناصر بدمنهور.

بحضور فضيلة الشيخ الدكتور محمد أبو حطب، وكيل وزارة الاوقاف بالبحيرة والدكتور صالح إبراهيم على، مدير عام المجلس القومى للسكان بالبحيرة وبمشاركة عدد كبير من الأئمة والدعاة بإدارة أوقاف البحيرة.

وفي كلمته أكد الدكتور محمد أبو حطب، أهمية المشاركة فى الانتخابات باعتبارها واجب دينى ووطنى وأمانة على الفرد عليه أن يؤديها، مشيرًا إلى الدور المهم لكل إمام وخطيب في التوعية بأهمية الحفاظ على مجتمعنا ووطننا وعلى الأئمة والخطباء تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى البعض.

كما تم التأكيد على أن المشاركة فى الانتخابات تعزز مفاهيم الانتماء للوطن فهي مسؤولية وطنية لا يمكن التخلي عنها من أجل رفعة وتقدم بلادنا ودفعها للأمام.