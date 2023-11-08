التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز في نصف نهائي الكأس

استقر معتمد جمال، مدرب عام الزمالك، على تشكيل فريقه في لقاء بيراميدز، والمقرر له مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، في إطار نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وسيكون تشيكل الزمالك كالتالي :

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - محمد عبدالشافي.

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - يوسف إبراهيم "أوباما".

خط الهجوم : ناصر منسي

ويفتقد الزمالك في موقعة بيراميدز مساء اليوم لبعض العناصر المهمة مثل، أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفي الزناري للإيقاف من قبل مجلس الإدارة للتحقيق معهم، ومصطفي شلبي ومحمود الونش وسيف الجزيري ومحمد عبدالغني وعمر جابر للتأهيل من الإصابات.