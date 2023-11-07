ads
الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

دبلوماسية أمريكية تتوجه إلى كولومبيا لبحث سبل الحفاظ على البيئة البحرية

جينيفر ليتلجون
جينيفر ليتلجون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تتوجه جينيفر ليتلجون القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون المحيطات والشؤون البيئية والعلمية الدولية، إلى كولومبيا اليوم ولمدة أربعة أيام لبحث سبل الحفاظ على البيئة البحرية.

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، أن ليتلجون ستبحث أيضا قضايا التلوث البلاستيكي وأزمة المناخ والحد من إزالة الغابات والجرائم المتعلقة بالطبيعة واستخدام الزئبق في تعدين الذهب.

وستركز رحلتها أيضًا على تعزيز المساواة بين الجنسين وإشراك مجتمعات السكان الأصليين والنساء والشباب لمعالجة القضايا العالمية مثل أزمات المناخ والتنوع البيولوجي.

كولومبيا وزارة الخارجية الأمريكية أزمة المناخ