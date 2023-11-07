دبلوماسية أمريكية تتوجه إلى كولومبيا لبحث سبل الحفاظ على البيئة البحرية

تتوجه جينيفر ليتلجون القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون المحيطات والشؤون البيئية والعلمية الدولية، إلى كولومبيا اليوم ولمدة أربعة أيام لبحث سبل الحفاظ على البيئة البحرية.

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، أن ليتلجون ستبحث أيضا قضايا التلوث البلاستيكي وأزمة المناخ والحد من إزالة الغابات والجرائم المتعلقة بالطبيعة واستخدام الزئبق في تعدين الذهب.

وستركز رحلتها أيضًا على تعزيز المساواة بين الجنسين وإشراك مجتمعات السكان الأصليين والنساء والشباب لمعالجة القضايا العالمية مثل أزمات المناخ والتنوع البيولوجي.