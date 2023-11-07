غدا لجان العقوبات على "داعش" و"القاعدة" واليمن على طاولة جلسة خاصة لمجلس الأمن

تعقد لجنة متابعة تنفيذ العقوبات على تنظيمي " داعش" الإرهابي و"القاعدة" اجتماعا تشاوريا غير رسمي غدا "الأربعاء" في مجلس الأمن الدولي والاستماع إلى تقرير مكتب مساعد الأمين العام للأنشطة الإنسانية بالأمم المتحدة حول تطبيق القرارات الأممية أرقام 2664 و1267 و2253 الصادرة في هذا الصدد لمحاصرة أنشطة وتمويل هذين التنظيمين.

كما ستجتمع غدا لجنة متابعة العقوبات على اليمن والصادرة بموجب القرار الأممي رقم 2140 وسيقدم رئيس اللجنة السفير فريت هوكسيكا تقريره في هذا الشأن لأعضاء المجلس.

وكانت لجان متابعة العقوبات في مجلس الأمن قد استهلت أعمالها أمس "الاثنين" بعقد اجتماع للجنة العقوبات المفروضة على السودان للنظر في القرار الصادر بفرض العقوبات تنفيذا للقرار الأممي رقم 1591 وكذلك القرار الأممي 2664 الصادر في 9 ديسمبر 2022 الذي يتعلق على وجه التحديد بإجراءات تجميد أصول وأرصدة للأطراف السودانية المتورطة في ارتكاب أعمال ضد الإنسانية.

كما عقدت لجنة العقوبات على هاييتي اجتماعا ظهر اليوم – بتوقيت الولايات المتحدة – لمتابعة إجراءات تطبيق القرار الأممي الفارض للعقوبات على هاييتي ورقمه 2653، واستعراض تقرير خبراء المتابعة في هذا الصدد المرفوع للمجلس في 15 سبتمبر الماضي وردود حكومة هاييتي عليه وكذلك ردود الدول ذات الصلة التي أوردها التقرير.