9 سنوات إنجازات.. استعدادات مكثفة للإطلاق الرسمى لمنظومة التأمين الصحى بجنوب سيناء.. 3.3 مليار جنيه تكلفة المشروع بالمحافظة.. و23 مركزا ووحدة صحية و8 مستشفيات لتقديم الخدمة الطبية للمنتفعين

تستعد محافظة جنوب سيناء حاليا للإطلاق الرسمى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وبلغت تكلفة مشروع التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، حوالى 3.280 مليار جنيه، تشمل 2.100 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية المقرر عملها ضمن المنظومة والبالغ عددها 23 مركزا ووحدة صحية و8 مستشفيات؛ لتقديم الخدمة الطبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل الجديد على الوجه الأكمل، بالإضافة إلى 580 مليون جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية لتلك المنشآت.

وصرح الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن التكلفة التشغيلية لتقديم خدمة منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بالمحافظة بلغت 600 مليون جنيه.

وتعد محافظة جنوب سيناء واحدة ضمن محافظات المرحلة الأولى الست لمنظومة التأمين الصحى الشامل، والتى تشمل كلا من بورسعيد والإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء، وهى واحدة من المحافظات الثلاث التى تم إطلاق المنظومة بها تجريبيا فى 16 فبراير 2021، وهي الإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء.

التأمين الصحى فى عامين

وقدمت هيئة الرعاية الصحية داخل محافظة جنوب سيناء خلال عامين أكثر من 670 ألف خدمة طبية وعلاجية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل، من خلال مراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة، بداية من الفحوصات الطبية الشاملة وخدمات الرعاية الصحية الأولية، مرورا بالخدمات التشخيصية الأشعة والمعمل، وصولا إلى العمليات والتداخلات الجراحية الكبرى باستخدام أحدث التقنيات وفق الممارسات الطبية العالمية.

كما بلغ إجمالى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بجنوب سيناء، 145 ألف خدمة رعاية صحية أولية، إضافة إلى تقديم 82 ألف خدمة الفحص الطبى الشامل، وخدمات طب الأسرة 83 ألفا، و33 ألفا خدمات الأسنان، وأكثر من 54 ألفا خدمات الفحص الطبى المعملى والأشعة، 21 ألفا خدمة الإسعافات الأولية.

فى حين شملت خدمات لعلاج أمراض الأطفال والنساء والباطنة، كما بلغ إجمالى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين بالمستشفيات التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء أكثر من 520 ألف خدمة طبية وعلاجية، تم تقديمها من خلال مستشفيات تابعة للهيئة بالمحافظة حتى الآن، وهي مستشفيات "شرم الشيخ الدولى، رأس سدر المركزى"، منها 208 آلاف بالعيادات الخارجية، وحوالى 5000 عملية وجراحات متنوعة، وتخطى عدد المسجلين بمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة جنوب سيناء 113 ألف مواطن حتى الآن.

ومن المقرر أن تبلغ عدد المنشآت الصحية التى ستعمل ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بجنوب سيناء 31 منشأة صحية، منها 23 مركزا ووحدة طب أسرة، بالإضافة إلى 8 مستشفيات، لخدمة أهالى جنوب سيناء.

اعتماد 4 منشآت

وبلغ عدد المنشآت الصحية التى تم اعتمادها بمحافظة جنوب سيناء 4 منشآت، وذلك وفق أعلى معايير الجودة العالمية والحاصلة على درجة الاعتماد القومية GAHAR المعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية، منها مستشفى شرم الدولى، مركزا طب أسرة "دهب، والرويسات"، وحدة طب أسرة وادى مندر.

فودة: المشروع يمثل نقلة نوعية فى الخدمات الطبية والعلاجية

من جانبه أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن مشروع التأمين الصحى الشامل يمثل نقلة نوعية فى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لمواطنى محافظة جنوب سيناء، مضيفا أن ثمار نجاح التطوير فى قطاع الرعاية الصحية بالمحافظة نتيجة تنفيذ المشروع سيوفر خدمات الرعاية الصحية المتكاملة والمتميزة لأبنائها، مثمنا جهود هيئة الرعاية الصحية واستجابتها السريعة لتيسير حصول مواطنى جنوب سيناء على الخدمات والرعاية الصحية بكل سهولة ويسر، وموجها الشكر للدكتور أحمد السبكى على المجهودات المبذولة لضمان توفير أفضل خدمة ورعاية صحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد، مستقبل صحة مصر.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وحدة طب أسرة شرم الشيخ الدولى بنطاق مستشفى شرم الشيخ الدولى التابعة للهيئة بالمحافظة.

وأكد “فودة” أهمية إنشاء وحدة طب أسرة شرم الشيخ الدولى بنطاق مستشفى شرم الشيخ الدولى، لتنفيذ معايير منظومة التأمين الصحى الشامل التى ترتكز على خدمات الرعاية الصحية الأولية، كنواة للمنظومة، والإحالة منها إلى المستويات الأعلى من الخدمة الثانوية والثالثية بالمستشفيات.

وأشار إلى أن وحدة طب أسرة شرم الشيخ الدولى تضمن تيسير حصول عدد كبير من منتفعى التأمين الصحى الشامل بنطاق مستشفى شرم الشيخ الدولى، والأحياء المجاورة "الهضبة، وحى النور، ونعمة، وشمال نعمة، ونبق"، بخلاف قاطنى الرويسات على خدمات الرعاية الصحية الأولية، والتمتع بخدمات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

فى حين أكد الدكتور أحمد السبكى، أهمية وحدة طب أسرة شرم الشيخ الدولى، لتيسير حصول منتفعى التأمين الصحى الشامل بجنوب سيناء على الخدمات والرعاية الصحية الأولية اللازمة لهم بكل سهولة ويسر، مشيرا إلى أهمية ذلك باعتبار خدمات الرعاية الصحية الأولية حجر الأساس بمنظومة التأمين الصحى الشامل، وتقدم 80% من احتياجات الرعاية الصحية للمنتفعين، مما يضمن التشغيل الأمثل للمستشفيات طبقا لنظم الصحة العالمية.

15 قسما بمستشفى رأس سدر

يقدم مستشفى رأس سدر المركزى، التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء، الخدمة الطبية بأعلى معايير الجودة العالمية، من خلال 15 قسما، تشمل أقسام "الاستقبال والطوارئ، رعاية القلب، والرعاية المركزة، والرعاية المتوسطة، والحضانات، والغسيل الكلوى، وقسطرة القلب، والعمليات، والداخلى، والأشعة، وبنك الدم، المعامل، والعيادات الخارجية، والعلاج الطبيعى، والصيدلية إضافة إلى غرف التعقيم المركزى والمطبخ والمغسلة.

وعن الطاقة الاستيعابية لمستشفى رأس سدر المركزى، يضم القسم الداخلى 46 سريرا، قسم الاستقبال والطوارئ 16 سريرا، كما تضم الرعايات بكل مستوياتها 11سريرا، بإجمالى 73 سريرا، إضافة إلى 6 غرف للعمليات والإفاقة، فضلا عن 8 حضانات يحتويها قسم الحضانات والأطفال المبتسرين وحديثى الولادة، بالإضافة إلى 9 ماكينات الغسيل الكلوى، لتقديم الخدمة الطبية فى كل التخصصات الطبية وبأعلى معايير الجودة العالمية لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.

وتقدم العيادات الخارجية الخدمة الطبية فى 10 تخصصات طبية وتشمل “جراحة عامة، وعظام، وجلدية، وأسنان، وباطنة، والنساء والولادة، الأطفال، وأنف وأذن، ورمد، ومسالك”، وذلك لكل منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بالمدينة وأرجائها.

بينما أكد الدكتور أحمد السبكى، على وجود نخبة من الكوادر الطبية المميزة لتشغيل مستشفى رأس سدر المركزى، بمحافظة جنوب سيناء، لافتا إلى أنه أصبح هناك صرحان طيبان تابعان لهيئة الرعاية الصحية، لخدمة منتفعى التأمين الصحى الشامل من أهالى جنوب سيناء وهما "مستشفى شرم الشيخ الدولى، مستشفى رأس سدر المركزى".

مستشفى الطور المصغر

وفى يونيه 2023 افتتح الدكتور أحمد السبكى، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مستشفى الطور المصغر؛ لتوفير العديد من الخدمات الطبية والعلاجية لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل من أهالى مدينة طور سيناء، والمستشفى مجهز على أعلى مستوى، ويضم 4 أسرة للاستقبال والطوارئ، و20 سرير عناية متوسطة للقسم الداخلى، و4 أسرة للعناية المركزة، بالإضافة إلى غرفة عمليات متكاملة، ووحدة أشعة سينية وتليفزيونية ومقطعية، ومعملا للتحاليل الطبية، وصيدلية، كما يتم إنارة المستشفى بالطاقة الشمسية، ويوجد مولد كهرباء للحالات الطارئة، ومولد غازات طبية.

وقال “السبكى” إن الخطة الاستراتيجية للهيئة وضعت نصب أعينها توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل، حيث يضم المستشفى المصغر أحدث التجهيزات الطبية وغير الطبية، كما يضم نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين والإخصائيين فى مختلف التخصصات الطبية، ولافتا إلى أنه كان المستشفى الأول من نوعه بمصر فى التأمين الطبى للمؤتمرات والأحداث الدولية المهمة ومنها مؤتمر المناخ COP27.

وأضاف أن مستشفى الطور المصغر إضافة كبيرة فى خدمات الرعاية الصحية المقدمة لأهالى مدينة الطور لحين استكمال إنشاء مجمع الطور الطبى الجديد، والذى سيمثل نقلة نوعية فى خدمات الرعاية الصحية لأهالى مدينة الطور.

شرم الشيخ الدولى.. منشأة طبية خضراء

عملت هيئة الرعاية الصحة على تنفيذ 9 مشروعات داخل مستشفى شرم الشيخ الدولى، ليصبح الأول من نوعه فى مصر "منشأة طبية خضراء"، الأمر الذى دعمه فى الحصول على شهادة الاعتراف الدولى من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء GGHH، الأمر الذى جعلها أول مستشفي فى مصر تحصل على تلك الشهادة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تسعى فيه هيئة الرعاية الصحية، لتوفير رعاية صحية أكثر أمانا واستدامة، واستمرارية تقديم الخدمات الطبية باحترافية وجدارة إكلينيكية، وتعزيز الصحة الرقمية، وتعزيز مفهوم المنشآت الصحية الخضراء لتحقيق التميز التشغيلى والنمو المستدام 2030.

كما جاءت الـ9 مشروعات التى نفذتها هيئة الرعاية الصحية داخل مستشفى شرم الشيخ الدولى كالتالى:

التحول إلى مصادر الطاقة البديلة من خلال إنشاء مشروع إنشاء محطة ذاتية للطاقة الشمسية لتوليد الطاقة النظيفة والمتجددة.

إنشاء محطة لتحلية وتنقية المياه، مع إنشاء خزان لتجميع المياه المهدرة من فائض محطة التحلية ونظام رى وتجميع متكامل لأغراض الاستزراع، واستخدام تقنيات فعالة لترشيد استهلاك المياه.

تطوير البنية التحتية الخضراء من أنظمة رى حديثة ومشروعات التشجير.

الإدارة الآمنة للمخلفات الطبية واستبدال وحدة المعالجة بالحرق وتركيب وتشغيل وحدة المعالجة بالفرم والتعقيم.

الإدارة الآمنة للمخلفات الطبية واستبدال وحدة المعالجة بالحرق وتركيب وتشغيل وحدة المعالجة بالفرم والتعقيم. توفير وحدات لفصل النفايات العادية وماكينة التخلص من الزجاجات البلاستيكية والمعدنية بالمستشفى لتشجيع المواطنين على فصل النفايات العادية.

اتخاذ إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة بالمستشفى.

التعاون مع محافظة جنوب سيناء وتخصيص أتوبيس نقل يعمل بالطاقة الكهربائية لخدمة العاملين بمستشفى شرم الشيخ الدولى، وإنشاء موقف للدراجات الهوائية أمام المستشفى لتشجيع المواطنين على تقليل البصمة الكربونية الخاصة بهم.

توفير وحدة للتطبيب عن بعد telemedicine، لتقليل البصمة الكربونية الناتجة عن المواصلات، مع تبنى مبدأ التحول الرقمى لتقليل استخدام الورقيات بالمستشفى، واستبدال جميع أجهزة ضغط الدم الزئبقية وموازين الحرارة ببدائل آمنة ودقيقة.

جدير بالذكر أن مستشفى شرم الشيخ الدولى، فاز بشهادة البطل الماسى بمبادرة "بطل التحدى العربى لتغير المناخ فى الرعاية الصحية" لاتحاد المستشفيات العربية.

ماذا يقول الأهالى؟

قال عمرو عبدالحميد، أحد مواطنين مدينة شرم الشيخ، لـ"البوابة نيوز" إن تفعيل منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، بداية ممتازة، وكون أن المواطن يدفع 10% من قيمة العلاج هذا شيء رائع.

فيما أشادت هالة الملاح، من أهل مدينة شرم الشيخ، بمنظومة التأمين الصحى على أرض المحافظة لتغطيته شريحة مهمة وصرفه للعلاج بما يتماشى مع الأمراض المزمنة، قائلة: هذا شيء يحسب للمنظومة.