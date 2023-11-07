الشؤون الدينية للحرمين: تهيئة خدمات إرشاد مكاني لزوار المسجد الحرام من مختلف البلدان

أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي توفير خدمات إرشاد لقاصدي المسجد الحرام منذ دخولهم إلى ساحات المسجد وصولًا إلى مقصدهم في 7 مناطق (باب الملك عبد العزيز، وباب الملك فهد، وباب أجياد، وباب المسعى، وباب السلام، وجسر أجياد والصفا، والتوسعة الثالثة) والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم بـ 51 لغة وعلى مدار الساعة.

وأوضحت الهيئة - وفق ما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس) اليوم /الثلاثاء/- أن المرشدين يقومون بإشعار قاصدي المسجد الحرام بمواقيت الصلاة قبل حلولها بدقائق، وإعانتهم على الوصول إلى المصليات المخصصة للرجال والمصليات المخصصة للنساء، وأيضًا إرشادهم إلى البوابات المخصصة لذوي الإعاقة وكبار السن، وإلى أكشاك التوجيه والإرشاد للإجابة عن أسئلتهم الشرعية في نُسكهم، بالإضافة إلى توجيههم نحو أماكن إقامة الدروس العلمية في المسجد الحرام، والمتخصصين في ترجمة الدروس والخطب ليعم النفع وتحصل الفائدة، وإرشادهم يوم الجمعة إلى مواقع ترجمة الخطب، بتوفير 74 مترجمًا يقدمون الدعم لمقدمي الخدمات في الحرم المكي بالترجمة اللفظية للقاصدين.

ويتولى المرشدون توجيه القاصدين إلى أماكن إقامة المعارض داخل المسجد الحرام ويعرفونهم بأوقات زياراتها، ويتيحون لهم فرصة التعرف على التراث الثقافي والتاريخي العريق للمسجد الحرام من عمارة ومعالم، كذلك المساعدة لرواد المسجد الحرام وإرشادهم إلى مراكز الإسعاف الموجودة داخل المسعى وحول المطاف وعند مداخل المسجد الحرام.