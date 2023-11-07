الأهلي: إصابة علي معلول بشد في الخلفية

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إن ‏علي معلول ظهير أيسر الفريق أجرى أشعة خلال الساعات الماضية، ‏كشفت عن تعرضه للإصابة بشد في العضلة الخلفية.‏

وأدى جلسة علاج طبيعي في ‏الجيم، ضمن البرنامج العلاجي الذي ‏يخضع له لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.‏

واستأنف الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد ‏حصول اللاعبين على راحة أمس الإثنين، وفقًا للبرنامج التدريبي في ‏ظل ‏تلاحم المباريات ببطولة الدوري.‏

ويستعد الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام غدًا الأربعاء على ‏استاد المقاولون العرب، والمؤجلة من الجولة الثانية لبطولة ‏الدوري ‏الممتاز‎.‎