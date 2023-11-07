الأهلي: إصابة علي معلول بشد في الخلفية

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إن علي معلول ظهير أيسر الفريق أجرى أشعة خلال الساعات الماضية، كشفت عن تعرضه للإصابة بشد في العضلة الخلفية.
وأدى جلسة علاج طبيعي في الجيم، ضمن البرنامج العلاجي الذي يخضع له لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.
واستأنف الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد حصول اللاعبين على راحة أمس الإثنين، وفقًا للبرنامج التدريبي في ظل تلاحم المباريات ببطولة الدوري.
ويستعد الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام غدًا الأربعاء على استاد المقاولون العرب، والمؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.