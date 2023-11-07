وزير السياحة السعودي يزور الجناح المصري ببورصة لندن

زار اليوم، أحمد بن عقيل الخطيب، وزير السياحة السعودي، مقر الجناح المصري المشارك ببورصة لندن الدولية للسياحة والسفر WTM، وتفقد المنتجات السياحية المصرية مشيدا بالمستوى اللافت للجناح وتصميمه، وكذا المنتجات المصرية المختلفة للسائحين والتي تجذب كافة الشرائح، معربا عن تمنياته بالتوفيق للوفد المصري المشارك من القطاعين العام والخاص بقيادة أحمد عيسى وزير السياحة والآثار المصري.

واستطاع الجناح السعودي لفت الأنظار خلال افتتاح فعاليات المعرض الدولي أمس، حيث قدمت فرق الفنون الشعبية التراثية السعودية عروضا من أقدم وأشهر الرقصات والأنغام العربية الأصيلة، والتي لاقت اهتماما كبيرا من كافة الدول المشاركة والحضور، وذلك أمام الجناح الخاص بوزارة السياحة السعودية، والذي عرض منتجات سياحية مختلفة أبرزها الدينية والجبلية والشاطئية والترفيهية، بجانب سياحة العائلات التي تشتهر بها المملكة.

كما قدمت الخطوط السعودية عروضا كثيرة لموسم الشتاء السياحي، من خلال برامج لجدة والرياض والشريط المطل على البحر الأحمر، وترأس الوفد السعودي أحمد الخطيب وزير السياحة، وأكثر من 75 شريكاً يمثّلون أهم الوجهات السياحية مثل العلا والدرعية والسودة وجدة التاريخية، وعددا من الوزارات والهيئات، بحضور يجمع أهم سلاسل الفنادق العالمية، وشركات الطيران، وشركات السفر والسياحة، ومنظمي الرحلات السياحية، إضافة لعدد من شركاء منصة "نسك"، بزيادة تعادل 48% مقارنة بالمشاركة السابقة.

وتشارك السعودية بجناح تفاعلي يرسّخ الحفاوة السعودية وثقافتها الأصيلة التي تقابل بها العالم، ويسّلط الضوء على الوجهات الفريدة والتجارب الملهمة، عاكساً ما تتغنى به السياحة السعودية من تنوع طبيعي ومناخي، وتقويم مليء بالفعاليات العالمية والنوعية التي تقام في جميع مناطق المملكة طوال العام، كما يضم مركزاً إعلامياً يستضيف نخبة من القادة والمسؤولين، بجانب قسم مخصص للحلول التقنية المبتكرة، ومنصة "نسك" الحكومية الموحدة لخدمة قاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة.