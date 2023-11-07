سكرتير عام البحر الأحمر يناقش بدائل مسار الخط الثالث للقطار السريع

ترأس اللواء محمد البنداري ، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر ، ظهر اليوم ، الجلسة الثانية لمناقشة البدائل المقترحة لمسار الخط الثالث للقطار السريع ومراجعة خط السير المقترح من وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري ، وذلك بحضور اللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، واللواء طارق عبد الجواد المشرف علي مشروع القطار السريع بوزارة النقل ، واللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة ، و بعض القيادات التنفيذية بالمحافظة .

خلال الجلسة أكد السكرتير العام علي ضرورة التنسيق بين التخطيط العمراني ، وشبكات المرافق ، الهيئة العامة للطرق والكباري والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الكهرباء والتليفونات والغاز لإعداد مقترحات تعديل خط سير القطار بما لا يتعارض مع الكتلة السكانية والمرافق العامة ، علي أن يتم تسليم تلك المقترحات لإدارة الشبكات والمرافق بالمحافظة ، مشددا علي كافة الجهات المعنية بضرورة تسقيط المرافق علي خط سير القطار ، وتسليم الخرائط في اسرع وقت ممكن .

يذكر أن الخط الثالث من القطار السريع المزمع تنفيذه يمتد من محافظة قنا حتي مدينة الغردقة و يشمل٣ محطات بالمحافظة الساحلية ( الغردقة _ سهل حشيش _ سفاجا ) وسيساهم في زيادة الحركة السياحية بالإضافة إلي نقل الركاب والبضائع من محطة الحاويات جنوب ميناء سفاجا البحري .

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