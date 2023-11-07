لعمله في إسرائيل.. الزمالك يستبعد مدربًا برتغاليًا من قائمة المرشحين لتدريب الفريق

اتخذت إدارة الزمالك قرارًا باستبعاد المدرب البرتغالي باولو سوزا من قائمة المرشحين لتدريب الفريق الأبيض خلفًا للمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وجاء سبب استبعاد المدرب البرتغالي باولو سوزا بسبب عمله من قبل في إسرائيل، حيث فضلت الإدارة عدم الدخول في مفاوضات معه من البداية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة بيراميدز المقرر لها غدًا الأربعاء في نصف نهائي كأس مصر، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

ويقود الزمالك حاليًا المدرب معتمد جمال بشكل مؤقت، بعد إقالة الكولومبي أوسوريو بسبب سوء النتائج.