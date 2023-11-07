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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

لعمله في إسرائيل.. الزمالك يستبعد مدربًا برتغاليًا من قائمة المرشحين لتدريب الفريق

الزمالك
الزمالك
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اتخذت إدارة الزمالك قرارًا باستبعاد المدرب البرتغالي باولو سوزا من قائمة المرشحين لتدريب الفريق الأبيض خلفًا للمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وجاء سبب استبعاد المدرب البرتغالي باولو سوزا بسبب عمله من قبل في إسرائيل، حيث فضلت الإدارة عدم الدخول في مفاوضات معه من البداية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة بيراميدز المقرر لها غدًا الأربعاء في نصف نهائي كأس مصر، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

ويقود الزمالك حاليًا المدرب معتمد جمال بشكل مؤقت، بعد إقالة الكولومبي أوسوريو بسبب سوء النتائج.

الزمالك باولو سوزا خوان كارلوس أوسوريو أيمن مصطفى