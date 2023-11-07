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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مركز القدس للدراسات: الإعلام الإسرائيلي قادر على تسويق الأكاذيب

غزة
غزة
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قال أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات، إن الآلة الإعلامية الإسرائيلية لديها قدرة أن تسوق ما تريد من أكاذيب، ودائمًا لديهم قصة أو رواية أخرى، ولكن المسألة لا تتعلق فقط بالإعلام، بل بالغرب الذي يريد هذا الكيان.

وأضاف خلال مداخلته عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن إسرائيل تدعي استخدام حماس البشر كدروع لهم، لذا يجوز قتلهم، والقيام بقصف الأماكن والمستشفيات، التي تحمل المرضى والجرحى والنازحين الأبرياء.

وتابع: قصفت إسرائيل الطابق الخامس من مبنى مجمع الشفاء، لأن الإعلام الإسرائيلي هيأ للناس أنها ليست مستشفيات، بل أماكن تأوي الإرهابيين».

القدس إسرائيلي الإعلام الإسرائيلي الشفاء القاهرة الاخبارية