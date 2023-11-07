بالصور.. الأطفال يبدعون بالإنشاد الديني في تصفيات مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم

أبدع أطفال في الإنشاد الديني، اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات المسابقة المحلية المؤهلة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، وذلك بحضور لجنة تحكيم مكونة من الدكتور أحمد عبده، والدكتور محمد العشى، والدكتور حسام صقر، والشيخ محمد رشاد زغلول شيخ الجامع الأزهر.

وشارك في المسابقة المحلية 83 متسابقا من الناجحين في المرحلتين السابقتين من التصفيات الـ أون لاين ممن جرى اختبارهم أمام لجنة التحكيم في: الصوت الحسن في القرآن الكريم، والابتهال الديني للكبار، والابتهال الديني للأطفال، وقامت لجنة التحكيم بالتقييم طبقا للمعايير الدولية.

وشهدت فعاليات المسابقة المحلية أداء متميز من المتقدمين للمسابقة، والذين أبدعوا في قراءة وترتيل وتجويد القرآن الكريم، كما أبدع المنشدون في مدح النبي صلى الله عليه وسلم.

يشار إلى أن مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني كان قد تقدم لها من داخل جمهورية مصر العربية 1370 متسابق ومتسابقة، في فروع المسابقة الأربع، وقد جرا تصفيتهم تصفية أولى إلى 820 متسابق، وثم تصفية ثانية ووقع الاختيار فيها على 252 متسابق ومتسابقة.

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طفل خلال مشاركة بالمسابقة

طفلة خلال الابتهال الديني

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