أبطال آسيا.. مانى يقود التشكيل المتوقع للنصر أمام الدحيل

يحل فريق النصر السعودي، فى تمام الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، ضيفا ثقيلا على نظيره الدحيل القطرى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويغيب الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو عن قائمة النصر التى تواجه الدحيل، مما أجبر لويس كاسترو المدير الفنى للنصر، على تحديد ملامح تشكيل الفريق لمواجهة مضيفه الدحيل.

وجاء التشكيل المتوقع للنصر السعودى كالتالى:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: تيليس، مادو، العمري، الغنام.

خط الوسط: بروزفيتش، عبدالمجيد الصليهم، أوتافيو.

خط الهجوم: عبد الرحمن غريب، تاليسكا، ساديو ماني.