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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أبطال أوروبا.. مواني ومبابي وديمبلي يقودون التشكيل المتوقع لسان جيرمان أمام ميلان

سان جيرمان
سان جيرمان
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يحل فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، ضيفاً ثقيلاً على نظيره ميلان الإيطالى، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "سان سيرو"، وذلك فى قمة منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال اوروبا.
وشهدت مباراة الذهاب فوز ساحق لباريس على ميلان بثلاثية نظيفة في الجولة الثالثة على ملعب "حديقة الأمراء.
وجاء التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان كالتالى:
حراسة المرمى: دوناروما.
خط الدفاع: حكيمي - ماركينيوس - سكرينيار - لوكاس هيرنانديز.
خط الوسط: فيتينيا - أوجارتي - زائر إيمري.
خط الهجوم: كولو مواني - كيليان مبابي - عثمان ديمبلي.

ويحتل فريق باريس سان جيرمان صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، بينما يقع صاحب الأرض فى قاع الترتيب بنقتطين فقط.

دورى أبطال اوروبا ​باريس سان جيرمان ميلان وباريس ميلان