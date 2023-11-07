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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"القطاع التربوي بالإسكندرية" ينظم معرض "نصر أكتوبر المجيد.. توظيف خامات البيئة من منظور الاستدامة"

كليات القطاع التربوي
كليات القطاع التربوي جامعة الإسكندرية
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افتتح الدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، يرافقه كل من الدكتور محمد أنور عميد كلية التربية، والدكتورة رحاب صالح عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتورة نجدة إبراهيم عميد كلية التربية النوعية، معرض "نصر أكتوبر المجيد.. توظيف خامات البيئة من منظور الاستدامة"، حيث قامت طالبات شعب الطفولة بكليات القطاع التربوى بالجامعة باستخدام خامات البيئة لعمل تصميمات ومجسمات تعبر عن ملحمه نصر أكتوبر المجيد.

وشارك في تنظيم المعرض كيان شباب جامعة الإسكندرية، كما شارك أطفال مرحلة رياض الأطفال ومشرفيهم ببعض العروض العسكرية، ويستمر المعرض مفتوح لأطفال رياض الأطفال لمدة عشرة أيام، كما سيتم بعدها تزويد مدارس بشاير الخير ومدارس قرى حياة كريمة بمنتجات المعرض، وذلك لنقل روح أكتوبر بين أطفال وتلاميذ المدارس لغرس قيم وروح الولاء والانتماء.

وشهد الافتتاح الدكتور عربى أبو زيد مدير التربية والتعليم بالإسكندرية، الذى وجه بقيام إدارة رياض الأطفال بالمديرية بتنظيم رحلات تعليمية لأطفال مرحلة رياض الأطفال ليتعرفوا على بطولات الأجداد.

كما شهده الدكتور إبراهيم الجمل مدير عام الوعظ وأمين بيت العائلة، وعلا سليمان مدير إدارة وسط التعليمية، واللواء محمد نصار مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية، وآمال أبو زيد موجه عام رياض الأطفال بالمديرية، ووكلاء الكلية الدكتور حسن عابدين والدكتور سالم عبدالرازق، والدكتور السيدة محمود، والدكتور سعيد نافع رئيس جامعة دمنهور الأسبق.

التربية النوعية التربية للطفولة المبكرة التربية والتعليم المنطقة الشمالية العسكرية حياة كريمة خدمة المجتمع وتنمية البيئة رياض الأطفال قرى حياة كريمة نائب رئيس الجامعة