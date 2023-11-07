خبيرة اقتصادية: الدولة تعمل على توفير السلع الغذائية الأساسية الضرورية للأسرة المصرية

قالت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إن الدولة تعمل على توفير السلع الغذائية الأساسية الضرورية للأسرة المصرية كأولوية في ظل الأزمات الجيوسياسية المنتشرة في المنطقة، حيث شهدت الأسعار خلال الفترة الماضية انفلاتًا نتيجة إعادة تقييمها على أساس سعر الدولار في السوق الموازية وليس بسعرها الحقيقي داخل السوق؛ ولذلك تدخلت الدولة من خلال توفير منافذ البيع المختلفة وتوفير السلع بأسعار مناسبة.

وأضافت “رمسيس”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أنه يجب كتابة سعر المنتج عليه حتى لا يتسبب ذلك في حالة من التشويش للمواطن.

وأشارت الخبيرة الاقتصادية إلى أن الدولة حاليًا تستورد من الخارج سلعا أساسية وتوفرها للجمهور بسعر مناسب، وتعمل أيضًا على توفيرها في الأماكن الأكثر احتياجًا بكميات أكبر.