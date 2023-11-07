ads
الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

اليابان تمدد مهمة قوات الدفاع الذاتي في الشرق الأوسط لمدة عام

اليابان
اليابان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت الحكومة اليابانية رسميا تمديد مهمة قوات الدفاع الذاتي في الشرق الأوسط لمدة عام.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه تم تأكيد التمديد لمدة 12 شهرا في اجتماع لمجلس الوزراء عقد اليوم الثلاثاء، وأرجعت الحكومة سبب التمديد إلى استمرار التوتر في منطقة الشرق الأوسط، وضرورة اتخاذ تدابير شاملة لتأمين سلامة السفن اليابانية في الممرات البحرية.

وتنشر اليابان حاليا مدمرة وطائرتي دورية في المنطقة لجمع المعلومات لتأمين سلامة السفن المرتبطة باليابان، وتشمل المهمة أيضا اتخاذ إجراءات لمكافحة القرصنة في خليج عدن قبالة سواحل الصومال الواقعة في شرق إفريقيا.

اليابان قوات الدفاع الذاتي