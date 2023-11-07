اليابان تمدد مهمة قوات الدفاع الذاتي في الشرق الأوسط لمدة عام

قررت الحكومة اليابانية رسميا تمديد مهمة قوات الدفاع الذاتي في الشرق الأوسط لمدة عام.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه تم تأكيد التمديد لمدة 12 شهرا في اجتماع لمجلس الوزراء عقد اليوم الثلاثاء، وأرجعت الحكومة سبب التمديد إلى استمرار التوتر في منطقة الشرق الأوسط، وضرورة اتخاذ تدابير شاملة لتأمين سلامة السفن اليابانية في الممرات البحرية.

وتنشر اليابان حاليا مدمرة وطائرتي دورية في المنطقة لجمع المعلومات لتأمين سلامة السفن المرتبطة باليابان، وتشمل المهمة أيضا اتخاذ إجراءات لمكافحة القرصنة في خليج عدن قبالة سواحل الصومال الواقعة في شرق إفريقيا.