إخماد حريق "صالة جيم" بطريق الضبعة في الشيخ زايد

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، حريقا نشب داخل صالة جيم بطريق الضبعة بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد دون وقوع إصابات.

تلقى المقدم كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل صالة جيم بطريق الضبعة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.