بريطانيا: مجموعة السبع ستبحث إمكانية وقف التصعيد بين فلسطين وإسرائيل

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، إن وزراء خارجية مجموعة السبع سيبحثون الأزمة في إسرائيل وقطاع غزة وإمكانية وقف التصعيد الإقليمي".

وأضاف "كليفرلي" وفقًا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، "وإلى جانب شركائنا في مجموعة السبع، سنقوم أيضًا في اجتماعنا المقرر اليوم في اليابان، بمعالجة أولويات أخرى تتراوح بين حرب روسيا في أوكرانيا إلى تغير المناخ والأمن الاقتصادي والتجارة العالمية".

ووفقًا للحكومة البريطانية، من المقرر أن يبحث وزير خارجية بريطانيا خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، التطورات في الشرق الأوسط بما في ذلك منع التصعيد الإقليمي المدمر والمزعزع للاستقرار والمزيد من العنف.

ومن المقرر أيضًا أن يجتمع وزير الخارجية البريطاني مع نظيره الياباني "يوكو كاميكاوا"، لمناقشة التزام المملكة المتحدة طويل الأمد تجاه منطقة المحيطين الهندي والهادئ، كما سيحضر "كليفرلي" حفل استقبال حول تعزيز العلاقات بين شعبي المملكة المتحدة واليابان، مع توسيع نطاق تنقلات الشباب وخطط عطلات العمل بنسبة تصل إلى 500% لتمكين المزيد من الفرص للشباب لاكتساب فهم أفضل بين ثقافات ومجتمعات البلدين.