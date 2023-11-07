اليوم.. «زراعة النواب» تناقش 20 طلب إحاطة أبرزها أزمة ارتفاع البصل

تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، 4 اجتماعات لها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، لمناقشة 20 طلب إحاطة.

تناقش اللجنة خلال اجتماعها الأول: طلب الإحاطة المقدم من النائب طلبة النحال، بشأن قيام بعض أصحاب المحاجر غير المرخصة بتجريف الأراضي الزراعية المنتجة بنطاق الوحدتين المحليتين (النجاح وأحمد عرابي) بمركز بدر بمحافظة البحيرة، مما أضر بالإنتاج الزراعي بالمحافظة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب ضياء الدين داود، بشأن التأخر في تطبيق قرار وقف تصدير البصل حتى الأول من شهر أكتوبر سنة 2023 مما أدى إلى استمرار ارتفاع أسعار تداوله في الأسواق.

وتناقش خلال اجتماعها الثاني: طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الباقي تركيا، بشأن المطالبة بتخصيص قطعة أرض متبرع بها من أحد المواطنين لإقامة مركز شباب بكفر الجنيدي مركز ديرب نجم محافظة الشرقية، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن قيام بعض الجمعيات الزراعية بصرف مستلزمات الإنتاج الزراعي لمساحات من الأراضي تم تبويرها وخروجها من مجال الإنتاج الزراعي، وطلبا الإحاطة المقدمان من النائبة إحسان شوقي عبدالسلام، بشأن:

• تأخر إدراج الاعتمادات المالية اللازمة لصرف الرواتب لعدد 117 من العاملين بالإدارة الزراعية لمركز مطاي محافظة المنيا رغم تنفيذ الأحكام القضائية بتثنيتهم.

• وقف السير في إجراءات الإعلان رقم 1 لسنة 2017 الصادر من مركز البحوث الزراعية بتعيين عدد من الباحثين على الكادر الخاص بالمركز.

فيما تناقش خلال اجتماعها الثالث: طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام ياسين، بشأن عدم إدراج الاعتمادات المالية لإنشاء وحدة بيطرية بقرية دلهمو مركز أشمون محافظة المنوفية رغم إدرجها بالخطة الاستثمارية لمديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة إيمان خضر، بشأن رفض وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الموافقة على بناء مدرسة ثانوي على قطعة ارض مساحتها 9 قرايط بحوض الطويلة زمام كفر موسى عمران بمركز الزقازيق رغم حاجة أهالي المنطقة للمدرسة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الحديدي، بشأن المطالبة بإزالة الإشغالات على الأراضي الزراعية وإعادة استغلال أراضي الإصلاح الزراعي في مشروعات النفع العام بمركزي المنزلة والمطرية محافظة الدقهلية.

وتناقش خلال اجتماعها الرابع: طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام ياسين، بشأن عدم إدراج الاعتمادات المالية لإنشاء وحدة بيطرية بقرية دلهمو مركز أشمون محافظة المنوفية رغم إدرجها بالخطة الاستثمارية لمديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة إيمان خضر، بشأن رفض وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الموافقة على بناء مدرسة ثانوي على قطعة ارض مساحتها 9 قرايط بحوض الطويلة زمام كفر موسى عمران بمركز الزقازيق رغم حاجة أهالي المنطقة للمدرسة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الحديدي، بشأن المطالبة بإزالة الإشغالات على الأراضي الزراعية وإعادة استغلال أراضي الإصلاح الزراعي في مشروعات النفع العام بمركزي المنزلة والمطرية محافظة الدقهلية.