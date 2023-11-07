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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2203

البورصة
البورصة
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استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، في البنوك الحكومية والخاصة بالسوق المصرية. 

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك الخاصة نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع منها بنوك “قطر الوطني الأهلي QNB، والمصرف العربي الدولي، والإسكندرية، والأهلي المتحد، وفيصل الإسلامي، وأبو ظبي الأول، والتجاري الدولي CIB، والإمارات دبي الوطني، والمصرف المتحد، وأبو ظبي التجاري، وكريدي أجريكول، والمشرق، وبلوم، والمصري لتنمية الصادرات، والاستثمار العربي”.

ووصل أعلى سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

كما سجل ثاني أعلى سعر لـ الدولار مقابل الجنيه المصري في ميد بنك مسجلا 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

بينما سجل أقل سعر الدولار، مقابل الجنيه حوالي 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع في بنوك مصر والأهلي والتنمية الصناعية. 

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك الخاصة حوالي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع منها بنوك “قطر الوطني الأهلي QNB، والمصرف العربي الدولي، والإسكندرية، والأهلي المتحد، وفيصل الإسلامي، وأبو ظبي الأول، والتجاري الدولي CIB، والإمارات دبي الوطني، والمصرف المتحد، وأبو ظبي التجاري، وكريدي أجريكول، والمشرق، وبلوم، والمصري لتنمية الصادرات، والاستثمار العربي”. 

ووصل أعلى سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

كما سجل ثاني أعلى سعر لـ الدولار مقابل الجنيه المصري في ميد بنك مسجلا 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

بينما سجل أقل سعر الدولار، مقابل الجنيه حوالي 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع في بنوك مصر والأهلي والتنمية الصناعية. 

اسعار الدولار اليوم الدولار الأمريكي