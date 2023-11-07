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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الإمارات تقيم مستشفى ميدانيا متكاملا في غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية

الإمارات
الإمارات
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أعلنت الإمارات إقامة مستشفى ميداني متكامل داخل قطاع غزة لتقديم الدعم الطبي اللازم إلى الأشقاء الفلسطينيين في القطاع، وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية، وذلك لتنفيذ أوامر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرئيس الإماراتي.

وتأتي هذه المبادرة - وفق ما ذكرته الوكالة الإماراتية - تجسيدًا لمواقف دولة الإمارات الداعمة والمساندة للأشقاء الفلسطينيين، والوقوف بجانبهم خلال الظروف الصعبة التي تواجههم حاليًا.

وكانت دولة الإمارات، قد أعلنت في وقت سابق تقديم مساعدات عاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين بمبلغ 20 مليون دولار، إضافة إلى مبادرتها لاستضافة حوالي 1000 طفل فلسطيني من قطاع غزة برفقة ذويهم لتوفير العلاج الطبي لهم والرعاية في مستشفيات الدولة، بجانب إطلاق حملة مجتمعية إغاثية للأشقاء الفلسطينيين المتأثرين من الأحداث في القطاع تحت شعار "تراحم من أجل غزة"

الامارات فلسطين مساعدات عملية الفارس الشهم 3