عبد الناصر قنديل: أحداث قطاع غزة سيكون لها تأثيرات على الانتخابات الرئاسية

قال عبد الناصر قنديل، مدير المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية، إن المشهد الوطني العام بما يشهده الآن من حدة واحتقان، بسبب ما يحدث في قطاع غزة، سيكون له تأثيراته على الانتخابات الرئاسية.

وأوضح، خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "الانتخابات الرئاسية والحرب في فلسطين.. تحديات جديدة للمجتمع المدني"، أن هناك تخوفات وتراجع للاهتمام بانتخابات الرئاسة بسبب القضية الفلسطينية.

وأكد على أن القضية الاقتصادية كانت الأكثر جاذبية لكل المصريين، لكن مع بدء الأحداث، تحولت مسائل السيادة الوطنية، لتكون اللاعب الرئيسي المؤثر في العملية الانتخابية.

وأشار قنديل، إلى أن الأحداث الحالية فرضت نفسها، والقنوات الإخبارية الأكثر مشاهدة في مصر، نتيجة الاحتشاد الشعبي خلف الموقف المصري الرافض للمساس بسيناء أو حل القضية الفلسطينية على حساب مصر.

كما أكد على أن آخر تقرير صادر عن معبر رفح، كشف أن إجمالي المساعدات التي قدمت سواء ما عبر منها أو ما لم يعبر، حتى الآن، وصل إلى 342 شحنة، أي ما يوازي 6800 طن، من بينهم 5300 طن من مصر وحدها.

وأضاف أن، الجانب الإسرائيلي، احتجب جزءًا من المساعدات التي عبرت، من بينها الطعام وكذلك المياه ومعدات إصلاح المياه.

ولفت إلى أن المنظمات الحقوقية في مصر تقوم بضغط دولي للتوعية بطبيعة الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ومجرمو الحرب في قطاع غزة.

أدار الحوار خلال الصالون، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون، النائب طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن التنسيقية، وعبد الناصر قنديل، مدير المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية، خبير النظم الانتخابية.

