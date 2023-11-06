جوليان أوبير يكتب: «ستاتلر» و«والدورف».. تراجع الإمبراطورية الأمريكية!

لقد استعرت جزءًا من عنوان مقالتي من فيلم من كيبيك عام ١٩٨٦، ليس لأتحدث عن تراجع أمريكا في العالم، بل للتركيز على ضعف حيويتها الداخلية.. وفي الحقيقة، ستاتلر ووالدورف، هما دميتان من عرض الدمى "مابيت شو"، رجلان عجوزان مشاكسان على الشرفة.

لماذا هذا التقارب؟ لأن كل ديمقراطية مرتبطة بالرجال الذين يحافظون على استمرارها!

بدأت الجمهورية الرومانية برجال استثنائيين (سينسيناتوس، موسيوس سكيفولا، إلخ) قبل أن تصبح إمبراطورية، ولكن بمشروع إدامة الفضائل الرومانية. ومع ذلك، غرقت الإمبراطورية ببطء، ملوثة بتجاوزات رجال مثل تيبيريوس، في شيخوخته الفاسدة، كاليجولا المسرف، ونيرو ودوميتيان وكومودوس سيئ السمعة والمتعطش للدماء، ناهيك عن كلوديوس المعتوه، وفيتيليوس الشرير والقاسي. وهيليوغابالوس الفظيعة.

ويبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبحت إمبراطورية بعد عام ١٩٤٥، تسلك نفس الطريق، مستسلمة بدورها للإفلاس الأخلاقي الذي كان آفة الحضارة الرومانية.. ومن المتوقع أن تكون الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة مفيدة بشكل خاص في هذه النقطة مع شخصيتين توضحان إفلاس النظام الديمقراطي الأميركي، إلى الحد الذي يجعلني أشعر بأزمة وحرج شديد إذا كنت مواطنًا أمريكيًا إذا عرفت لمن سأصوت.

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

وهذا ليس انتقادًا كبيرًا لجوهر السياسة المتبعة هناك ومن الغريب أن دونالد ترامب كان رئيسًا جيدًا لبقية العالم: باعتباره مفاوضًا وحشيًا، وضع حدًا لصعود الصين وكان قادرًا، من خلال اتفاقيات أبراهام، على تعزيز السلام في الشرق الأوسط. كما كانت نتائجها الاقتصادية جيدة إلى حد ما. وبنفس الطريقة، جمع بايدن الأخطاء في السياسة الخارجية لكنه نجح في تهدئة المشهد الدولي وأدار الاقتصاد بشكل جيد.

المشكلة في مكان آخر

يجسد ترامب بشكل مثالي كراهية السياسة الحديثة: المال، الكثير من المال؛ الابتذال، الكثير من الابتذال؛ الأكاذيب، الكثير من الأكاذيب.. تمت محاكمته لارتكابه جريمة تمرد من خلال دعوة أنصاره لاقتحام مبنى الكابيتول، وتم التخلي عنه تدريجيًا من قبل عدد كبير من أنصاره الذين كشفوا عن فساده المالي، وأكاذيبه الفادحة حول حقيقة أن انتخابات عام ٢٠٢٠ تم تزويرها تجعله يخسر، وأزماته العصبية وأنانيته التي تلقي بظلال من الشك على قدرته على رئاسة البلاد بشكل صحيح.

ومع ذلك، فقد سحق الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، مما اضطر مارك سبنس إلى الانسحاب؛ أما رون ديسانتيس، المنافس الخارجي لترامب، فقد ألقى نفس الخطاب تقريبًا، دون الكاريزما، وتم ابتلاعه أيضًا.

الرئيس الأمريكي جو بايدن

كيف نعطي القوة العليا لمثل هذه الشخصية غير المتوازنة؟

من ناحية أخرى، يمكننا أن نطمئن أنفسنا بالقول إن هناك جو بايدن، ٨٠ عامًا، المرشح الطبيعي للديمقراطيين. في هذه المباراة، يجسد أمريكا التقليدية القديمة والحكيمة. لكن يجوز أيضًا الشك في قدرته على قيادة البلاد في هذه السن المتقدمة. ويمكننا حتى، من خلال ملاحظة عدد أخطاءه الفادحة، أن نشكك في قدراته المعرفية. دعونا نحكم: في عام ٢٠١٠، وفقًا لمجلة تايم، خلال الاحتفال بيوم القديس باتريك في البيت الأبيض، حزن جو بايدن (نائب الرئيس آنذاك) على وفاة والدة رئيس الوزراء الأيرلندي وهي على قيد الحياة؛ الرئيس الأمريكي خلط بين الحرب في أوكرانيا وحرب العراق عام ٢٠٢٢ وادعى أن ابنه مات هناك (بو بايدن، ابن جو، لم يمت على الإطلاق وهو يقاتل في الخليج ولكن من سرطان الدماغ في مستشفى ميريلاند عام ٢٠١٥). وفي خطاب آخر خلط بين أوكرانيا وإيران. وفي الآونة الأخيرة، قرأ جو بايدن خطابه كاملا وقام بقراءة الفواصل والأرقام التي حددها لنفسه حتى لا يخطيء أثناء القراءة.. كل ذلك ولم يلاحظ أنه قرأ "النقاط الهامشية التذكيرية" التي كتبها لنفسه أثناء قراءة الخطاب الذي كان مخصصا لمكافحة العنف المسلح.. فليحفظ الله الملكة” في عام ٢٠٢٣ !

كيف نعطي السلطة العليا لرجل يبدو أن الشيخوخة أثرت على تركيزه؟

الأمر الأكثر خطورة هو أن هناك شبهات فساد في حاشية بايدن المقربة، وهو ما يذكرنا بسنوات كلينتون المليئة بمثل هذه القضايا.. هانتر بايدن، نجل جو، متورط في الفساد في أوكرانيا والصين، حيث يُزعم أنه تلقى ٢٠ مليون دولار من شركات وهمية في كلا البلدين بينما كان والده نائبًا للرئيس. بالإضافة إلى التهرب من الضرائب في ٢٠١٧-٢٠١٨، كان هانتر مدمنًا على الكحول والمخدرات، وتتناثر الصور المسيئة التي كشف عنها تسربت المعلومات من الكمبيوتر الخاص به في عام ٢٠١٩، مثل أدلة على معاملات مشكوك فيها، ومقاطع فيديو حنسي وتعاطي المخدرات. وهذا يذكرنا بمونيكاجيت، بل ما هو أسوأ من ذلك ! ومع ذلك، يحتفظ هانتر بايدن بنفوذ كبير على والده الرئيس.

ووفقا لاستطلاع أجرته شبكة سي إن إن، يقول ما يقرب من نصف الناخبين المسجلين إن "أي مرشح رئاسي جمهوري سيكون خيارا أفضل من بايدن في عام ٢٠٢٤". ومع ذلك، ليس هناك أمل في جيل جديد: لم ينجح أي من الطموحين الذين حلموا بتعطيل المباراة في اختراقها. أما بالنسبة لروبرت كينيدي جونيور - وهو عائلة أرستقراطية عظيمة أخرى - فسوف يترشح كمستقل، وليس كديمقراطي، ولكن بأفكار لن ترفع المستوى: ناشط مناهض للتطعيم، ومنظر مؤامرة (حكومات مثل كوفيد لأنها تستطيع السيطرة على الشعوب).. ما يلفت النظر في هذه الصورة هو أن كل الأحداث والشخصيات والفضائح تبدو وكأنها إعادة إصدار للماضي "ديجا فو"، كما لو أن التاريخ قد حدث للمرة الأولى، مثل الدراما، ثم الآن مرة ثانية، مثل كوميديا مثيرة للشفقة.

الأثر الأول لتكرار نفس الأحداث التاريخية: المرشحون.. من المفترض أن تسمح فترة الولاية التي تمتد لأربع سنوات بتغيير كبير للمرشحين، إلا أنه من الواضح أن في الفترة من عام ١٩٩٠ إلى عام ٢٠٢٠، هيمنت على الديمقراطية الأمريكية سلالتان أرستقراطيتان عظيمتان - عائلة بوش وكلينتون - وكانت كل انتخابات بمثابة فرصة لرؤيتهما. التنافس بشكل مباشر أو غير مباشر. إن ثلاثين عامًا هي فترة طويلة، وعندما يبدو أن الدورة قد انتهت بإقصاء هيلاري كلينتون، المكروهة حتى في حزبها، فها هي دورة ثانية متكررة حدثت، والأسوأ من ذلك، مع ترامب وبايدن في ٢٠٢٠ كما في ٢٠٢٤.

ترامب هو وحشية بوش الابن البسيطة إلى حد ما مع الغياب التام للمحرمات. بايدن هو الجانب السلس والنظيف من بيل كلينتون، دون الكاريزما. يعيد المرشحان لعام ٢٠٢٤ إنتاج المعركة الأبدية لأمريكا الريفية والمتخلفين ضد أمريكا الحضرية والنخب، ولكن مع ثقل السنين على أكتافهم. وفي عام ٢٠٢٠، كان بايدن وترامب يبلغان من العمر ٧٧ و٧٤ عامًا على التوالي، وكانا أكبر مرشحين للرئاسة عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري في التاريخ الأمريكي. وبعد مرور أربع سنوات، لم تتحسن الأمور.

الأثر الثاني لتكرار نفس الأحداث: تعطيل الآلة الانتخابية وهنا نتذكر أنه في عام ٢٠٠٠، كان من المستحيل إعلان ما إذا كان آل جور أو جورج بوش قد فاز في الانتخابات، مما اضطر المحكمة العليا، التي انقسمت بشدة بسبب قرار اتخذته أغلبية أعضائها ٥ أصوات مقابل ٤، إلى إغلاق التصويت وإعلان فوزه. انتخاب جورج دبليو بوش رئيسًا. وقد قدم القاضي ستيفنز، وهو من الأقلية، هذا التحليل في عبارته الشهيرة: "ربما لن نتمكن أبدًا من معرفة على وجه اليقين هوية الفائز في الانتخابات الرئاسية لهذا العام. لكن ليس هناك شك في هوية الخاسر. الأمر يتعلق بالثقة التي تضعها أمتنا في القاضي باعتباره الوصي المحايد على سيادة القانون”.

في عام ٢٠٢٠، تكرر سيناريو عام ٢٠٠٠، بل والأسوأ من ذلك: رفض ترامب الاعتراف بهزيمته، ووجه اتهامات بتزوير الانتخابات في التصويت البريدي، وستخرج القضية عن السيطرة في ٦ يناير ٢٠٢١ مع اقتحام مبنى الكابيتول. على يد أنصار ترامب ومقتل ٥ أشخاص.. لا يسعنا إلا أن نخشى فرز الأصوات في ٢٠٢٤..

الأثر الثالث لتكرار نفس السيناريو للأحداث التاريخية: استخدام الأسلحة الدستورية والقضائية لعكس نتائج الأصوات. لقد تم تهديد بيل كلينتون ذات مرة (١٩٩٨) لأنه كذب تحت القسم فيما يتعلق بمونيكاجيت، وهي قضية أخلاقية. كان جورج بوش الابن، الرئيس غير المحبوب، هو الهدف الأكثر خطورة لإجراءات عزله، بسبب أكاذيبه حول العراق والجدل الدائر حول برنامج المراقبة الإلكترونية التابع لوكالة الأمن القومي للمواطنين الأمريكيين (٢٠٠٨). وقد تم تهديد أوباما بإجراءات مماثلة، تحت مصطلحات اتهام خيالية (٢٠١٣). كان دونالد ترامب أيضًا هدفًا لمثل هذه الإجراءات بعد روسيا جيت (٢٠١٩).

اليوم، أصبح المشهد السياسي ميدانًا كبيرا للتراشق والرماية، والاستعانة بالقضاة أصبحت عادة، إلى حد أن كلًا من المرشحين لرئاسة ٢٠٢٤ يحمل سيف ديموقليس: لقد شكل الجمهوريون لجنة في مجلس النواب من أجل فتح باب رسمي لانتخابات ٢٠٢٤ وتم فتح تحقيق ويتهم جو بايدن بـ"الكذب" على الشعب الأمريكي بشأن تورطه في شئون ابنه هانتر بايدن في الخارج. ويواجه الرئيس الأمريكي السابق ترامب إجراءات فيدرالية بأربع تهم، في التحقيق الذي يقوده المدعي الخاص جاك سميث في انتخابات ٢٠٢٠ ("التآمر ضد "الدولة الأمريكية"، و"انتهاك الحقوق الانتخابية"، و"المؤامرة"، و"عرقلة الإجراءات الرسمية" الإجراءات'). كما تتم محاكمته لأسباب مماثلة في جورجيا، للاشتباه في محاولته عكس نتائج الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٠ في تلك الولاية. وهو متهم أيضًا بالاحتفاظ بوثائق رئاسية سرية، وفي محكمة مانهاتن بنيويورك، تم توجيه الاتهام إليه بـ ٣٤ تهمة تتعلق بالقضية التي تربطه بالممثلة ومخرجة الأفلام الإباحية ستيفاني كليفورد (المعروفة باسم ستورمي دانيلز). إن تحول مقاليد القوة الرائدة على مستوى العالم إلى موضوع لإعادة صياغة الانتخابات الرئاسية السابقة مع وجود رجلين عجوزين كضيفين شرفين، والذين إما أن قدراتهم المعرفية ضعيفة أو مشوشة، كما أن أخلاقهم باتت محل تساؤل.. إلا أنه يجب على هذا الشخص أن يخيف العالم أجمع ! يبدو أن شفق الغروب للديمقراطية الأمريكية قد بدأ.

جوليان أوبير: سياسى فرنسى.. انتخب نائبًا عن الجمهوريين خلال الانتخابات التشريعية لعام 2012، ثم أعيد انتخابه عام 2017.. ولم يوفق فى انتخابات 2022.. وهو حاليًا نائب رئيس الحزب الجمهورى ورئيس الحركة الشعبية «أوزيه لافرانس».. يقدم، فى مقاله، تحليلًا متكاملًا حول ما يسميه "الإمبراطورية الأمريكية" والتراجع الملحوظ فى مسيرتها.