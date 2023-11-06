متحف شرم الشيخ يحتفل بمرور ثلاثة أعوام على افتتاحه

نظم متحف شرم الشيخ، احتفالًا بمناسبة مرور ثلاثة أعوام على افتتاحه، تضمن الحفل فقرة موسيقية لعدد من الأطفال الموهوبين وعرض للعرائس المتحركة (سنمو وصبا).

كما كرمت إدارة المتحف مجموعة من القامات الذين أشرفوا على تنفيذ مشروع متحف شرم الشيخ وهم: العميد هشام سمير -مساعد الوزير لمشروعات الآثار والمتاحف والمشرف العام على قطاع المشروعات والعميد أيمن الدماطي -عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية -الشركة الوطنية للمقاولات، والدكتور علي عمر علي-أستاذ الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق جامعه حلوان ورئيس اللجنة العليا لسيناريوهات العرض المتحفي، والأستاذ الدكتور محمود مبروك-مستشار الوزير للعرض المتحفي ونائب رئيس اللجنة العليا لسيناريوهات العرض المتحفي.



كما ضمت قئمة المكرمن مؤمن عثمان-رئيس قطاع المتاحف اللجنة العليا لسيناريوهات العرض المتحفي والدكتور أسامه عبد الوارث-مدير مركز الطفل للحضارة والإبداع ورئيس اللجنة الوطنية المصرية للمجلس الدولي للمتاحف عضو اللجنة العليا لسيناريوهات العرض المتحفي.

وجاء التكريم شكرًا وتقديرًا لهم لما بذلوه من مجهودات لأجل هذا الصرح العظيم. كما تم عرض مجموعة من الفيديوهات عن فترة تجهيزات المتحف وإعداد العرض حتى الافتتاح، وإنجازات المتحف خلال العام الماضي.



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