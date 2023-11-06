الولايات المتحدة تقدم 485 مليون دولار كمساعدة إنسانية إضافية لنصف الكرة الغربي

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين، التزام الولايات المتحدة بالعمل بشكل تعاوني مع الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والشركاء الآخرين للمساعدة في حماية النازحين والمهاجرين في حالات الضعف، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية والنزوح وإدارة الهجرة بشكل إنساني في نصف الكرة الغربي، داعيا الجهات المانحة الأخرى على المساعدة في دعم الاستجابة الإنسانية في المنطقة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - في بيان- إن الولايات المتحدة ستقدم ما يقرب من 485 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية لنصف الكرة الغربي.. مضيفا أن "الرئيس جو بايدن أعلن في قمة قادة الشراكة الأمريكية من أجل الرخاء الاقتصادي تقديم ما يقرب من 485 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية للاستجابة لاحتياجات اللاجئين والمهاجرين وغيرهم من السكان الضعفاء في جميع أنحاء نصف الكرة الغربي، بما في ذلك النازحين عبر أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية في فنزويلا".

وأوضح البيان أن تلك المساعدات تضمن أكثر من 310 ملايين دولار من خلال مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية وأكثر من 174 مليون دولار من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأشار إلى أن هذا التمويل يعزز أهداف إعلان لوس أنجلوس بشأن الهجرة والحماية لتعزيز تقاسم المسؤولية والاستقرار ومساعدة المجتمعات المتضررة ويكمل جهود البلدان المؤيدة التي دعمتهم بسخاء.

كما لفت إلى أن "الولايات المتحدة تفتخر بكونها أكبر جهة مانحة منفردة للمساعدات الإنسانية لنصف الكرة الغربي"، مشيرا إلى أنها خلال العامين الماضيين قدمت الولايات المتحدة أكثر من 2.1 مليار دولار من المساعدات الإنسانية للمنطقة.

وذكر البيان أن "الولايات المتحدة تطبق ضمانات صارمة ضد تحويل الأموال والمخاطر الأخرى، وتعمل من خلال منظمات موثوقة تضمن وصول المساعدة إلى من يحتاجون إليها".