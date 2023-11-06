الفيوم تستضيف البطولة الرياضية لشمال الصعيد للتربية الفكرية (الداون والتأخر الدراسي والتوحد)

نظمت الإدارة العامة للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، البطلة الإقليمية لشمال الصعيد في ألعاب القوى وكرة السلة لمدارس التربية الفكرية، بمحافظة الفيوم - الأستاد الرياضي،و تحت رعاية وتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور الوزير أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وإشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

مدارس التربية الفكرية

شارك فى البطولة محافظات شمال الصعيد (الفيوم - بني سويف - المنيا - الوادي الجديد - اسيوط)، بمشاركة عدد 110 طالبة وطالبة بمدارس التربية الفكرية ، للمنافسة على 72 مركز على مستوى شمال صعيد مصر .

يشارك في البطولة طلاب مدارس التربية الفكرية (الاعاقة الفكرية وطلاب الدمج )، وتشمل البطولة على عدد من الألعاب ومنها الوثب الطويل - جلة - عدو 100 متر - كرة السلة بنين وبنات، بحضور، الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، والأستاذة ريحاب عريق وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، والدكتور محمد يونس خبير الإعاقة السمعية ولغة الإشارة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ مراد أحمد حسن مدير عام إدارة التعليم العام بالمديرية، والأستاذ هشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية ، والدكتورة ياسمين محمد محمود مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية، والأستاذ طارق هديب مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية ، والدكتورة سومية عطية مدير مدرسة التربية الفكرية بالفيوم، والأستاذ سيد كاسب مدير مدرسة الأمل للصم بنات، والعلاقات العامة والإعلام .

كما شارك فريق مدرسة الأمل للصم بنات بالفيوم بتقديم فقرة استعراضية في افتتاحية المسابقة.

تم إعلان نتيجة البطولة الرياضية للتربية الفكرية، وتسليم الميداليات وشهادات التقدير والتكريم.

ميدالية ذهبية

حيث حققت محافظة الفيوم 19 مركز على مستوى البطولة ، منهم 7 ميدالية ذهبية ، و 8 فضية ، و 4 برونزية، وذلك كما يلي سباق 100 متر عدو بنين داون - مركز أول ـ سباق 100 متر عدو بنين توحد - مركز أول ـ سباق 100 متر عدو بنين تأخر عقلي - مركز ثالث.ـ سباق 100 متر عدو بنات داون - مركز ثاني ـ سباق 100 متر عدو بنات توحد - مركز ثالث ـ سباق 100 متر عدو بنات تأخر عقلي - مركز أول وثاني.

وفى كرة السلة بنين - مركز أول ـ كرة السلة بنات - مركز أول.

أما فى دفع الجلة بنين داون - مركز ثاني ـ دفع الجلة بنين توحد - مركز أول ـ دفع الجلة بنين تأخر عقلي - مركز ثالث ـ دفع الجلة بنات داون - مركز ثاني ـ دفع الجلة بنات توحد - مركز ثاني ـ دفع الجلة بنات تأخر عقلي - مركز ثاني .



وفى ثب طويل بنين داون - مركز ثاني ـ وثب طويل بنين توحد - مركز أول ـ وثب طويل بنات داون - مركز ثاني وثالث ـ وثب طويل بنات توحد - مركز أول ـ وثب طويل بنات تأخر عقلي - مركز أول.

وفي ذلك تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة القلبية الخالصة للطلاب والطالبات الفائزين في المسابقة، وقدمت رساله شكر وتقدير وترحيب بالمحافظات المشاركة في البطولة، كما قدمت رسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على البطولة ، وجميع المشاركين والمشرفين، على البطولة وظهورها بالشكل المميز والذي يليق بمحافظة الفيوم.

كما قدمت وكيل الوزارة، رسالة شكر وتقدير للتربية الخاصة بالمديرية، ومدرسة التربية الفكرية بالفيوم ومدرسة الأمل للصم بنات وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

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