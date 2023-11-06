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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

اليمن يدين تصريح وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على غزة

وزارة الخارجية اليمنية
وزارة الخارجية اليمنية
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أعربت وزارة الخارجية اليمنية اليوم الإثنين، عن إدانتها واستنكارها للتصريحات المتطرفة الصادرة عن أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية، حول إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.

وذكرت الخارجية اليمنية - في بيان أوردته قناة (اليمن) الفضائية - أن تلك التصريحات تمثل تهديدا خطيرا وتحريضا على القتل يعكس مستويات غير مسبوقة من الكراهية والتطرف، داعية المجتمع الدولي إلى وضع حد للخطابات العنصرية والتحريضية والجرائم اليومية بحق الشعب الفلسطيني.

كان وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو قد قال، في مقابلة مع إذاعة "كول باراما" ردا على سؤال (هل ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على غزة؟)، "هذا أحد الاحتمالات، كما أنني أتمنى عودة الأسرى، لكنّ هناك أثمانًا في الحرب، هذه طريقة لفحص ما يخيفهم وما الذي سيخلق الردع".. وأضاف: "الجيش الإسرائيلي يوجه ضربة قوية لحماس"، مشيرًا إلى أنه غير راضٍ بنسبة 100 في المائة عن أداء الجيش في قطاع غزة.

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