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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

هل طلب كولر عودة القندوسي للأهلي في يناير ؟ مصدر يجيب

احمد القندوسي
احمد القندوسي
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ترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية، عن رغبة مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، في استعادة أحمد القندوسي المعار إلى سيراميكا كليوباترا في يناير المقبل.

ونفى مصدر مسؤول داخل نادي الأهلي ما يتردد عن رغبة كولر، مؤكدا أنه لم يتحدث عن هذا الأمر مطلقا مع محمود الخطيب رئيس النادي او لجنة التخطيط.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفوز بهدفين مقابل هدف أمام نادي المقاولون العرب في بطولة الدوري الممتاز.

ويلتقي النادي الأهلي يوم الأربعاء المقبل مع نظيره نادي سيراميكا كليوباترا في مباراة مؤجلة بالدوري.

القندوسي كولر الأهلى سيراميكا يناير